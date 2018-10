Descabezada de Mario Javier Pacheco para Centro de Memoria histórica, primer roce Luigi-Duque

Iván Duque pensó en ser Presidente muy desde el comienzo de sus legislatura como senador. Jalonado por el expresidente Uribe había llegado al Senado en el puesto 7, pero ya en 2015 vislumbró una ruta hacia la presidencia. En ese momento no muchos le creyeron. Además de su asesora de comunicaciones en el Congreso, Gloria Isabel Ramírez, dos personas claves le apostaron a la naciente candidatura: Fabio Echeverri (QEPD) y su hijo Luis Guillermo —Luigi—, quien había sido jefe de Duque en el Banco Interamericano de Desarrollo —BID— en Washington.

Según narra el propio Mario Javier Pacheco, fue Luigi quien lo llamó: “Yo me encontraba en la canicular Aguachica cuando recibí la llamada de Luigi, invitándome a conocer el pensamiento del senador Duque y me impactó su sabiduría…”, dice el propio Pacheco, quien además tuvo el privilegio de ser invitado a la primera reunión que convocó Luigi en su casa. Allí ese encontró con Alicia Arango, Miguel Ceballos, Clara María González, Andrés Barreto, Gloria Isabel Ramírez, quienes se convertirían en el grupo promotor de la candidatura del entonces novel senador. Todos, a excepción de Pacheco y Luigi —quien por voluntad propia se marginó de cualquier rol ejecutivo en el gobierno— tienen cargos de peso.

Publicidad

Pacheco fue el encargado de organizar la primera visita de Iván Duque a la frontera, ya como candidato del Centro Democrático. Esta fue el 24 de marzo de 2017 en la sede de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. En la Colombia oriental, Duque era un desconocido. Sólo dos periodistas conocían sus propuestas y lo respaldaron desde el principio: Juan Capacho y Ramón Cabrales. La cita era a las 10 de la mañana y una hora antes el propio Mario Javier Pacheco se encargó de ir salón por salón invitando a alumnos y profesores a llenar el auditorio. Lo consiguió y media hora después de lo programado empezó el evento, que se convirtió en el arranque de una campaña triunfal que llenó plazas y que terminaría un año después llevándose la Presidencia con más de 11 millones de votos. Luigi invitó a Pacheco a estar presente en el cubículo del Centro de Convenciones donde los más cercanos se reunieron a escuchar los resultados de la Registraduría.

Nadie puede negar el rol activo de Pacheco en su tierra y su abierta admiración por el Presidente pero muy especialmente por Luis Guillermo Echeverri, a quien no se cansa de alabar como lo hizo en su último trino refiriéndose a la nominación de Echeverri a los premios Reed Latino como mejor estratega electoral del año. Aún espera su compensación. Un compromiso que le pesa a Luigi y que lo llevó a tener el primer desencuentro con el Presidente por su negativa a nombrar a Pacheco cabeza del Centro de Memoria histórica, un polémico ofrecimiento que fue muy mal recibido en el país y que tiene al ocañero esperando una nueva oportunidad.