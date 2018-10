“La inacción frente a los problemas más grandes, la característica de Duque”: Robledo

A sus 67 años, Jorge Enrique Robledo es, seguramente, uno de los oradores más brillantes de Colombia. A su larga trayectoria profesional de profesor, arquitecto y político con vocación de servicio público, se le viene a unir su condición de ser uno de los senadores más votados de esta nación. En esta entrevista, realizada recientemente en la capital colombiana, Bogotá, se muestra muy escéptico e incluso crítico con respecto a los primeros pasos dados por el nuevo presidente Iván Duque. Es miembro del Polo Democrático, principal partido de la izquierda colombiana, y uno de sus principales activos.

Ricardo Angoso: ¿Cómo ve la gestión del presidente Iván Duque en estos primeros cien días?

Jorge Enrique Robledo: La pregunta qué habría que hacer es si se habrá posesionado ya el presidente Iván Duque porque, dicho sea de paso, no se atisban muchos cambios ni acciones que permitan pensar que ya sea presidente. Tampoco he notado nada distinto que lo caracterice o por lo que sobresalga con respecto a lo que habíamos conocido en el pasado. Y luego, yo creo, que lo caracteriza a este gobierno es la inacción con respecto a los asuntos principales.

En segundo lugar, creo que hay que destacar la línea continuista de este gobierno con respecto a la del anterior gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, como era de esperarse y como lo advertimos algunos en su momento. En lo que respecta a lo político, a Duque se le ve empeñado claramente en agrupar a todos los sectores de lo que conformaron en su momento el “santismo”; es algo que yo he llamado una suerte de “Frente Nacional duquista”, en alusión clara a la alianza que ya tuvimos en el pasado entre liberales y conservadores para controlar todos los espacios de la vida social, política y económica del país, y que agrupa a los antiguos partidarios de Santos que ya estuvieron al frente de importantes responsabilidades de gobierno en el pasado. Creo que lo más notorio del actual gobierno de Duque es el continuismo con respecto a la línea del anterior gobierno, el del presidente Santos.

R.A.:Usted ha sido muy crítico con este gobierno porque considera que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está implicado en una descarada trama de corrupción, ¿sigue manteniendo esas acusaciones?

J.E.R.: Sí, estoy plenamente convencido y le puedo asegurar que está absolutamente probado sin ningún género de duda. Está probado que él no fue un simple asesor, como ha dicho y mantiene, sino que fue un líder en todo este proceso, de esta auténtica trama, y estuvo al frente de la misma. Primero cambió la Constitución nacional para que este negocio pudiera hacerse y luego creó dos empresas, una en Panamá y otra en Colombia, para armar este turbio asunto. Fue también el que buscó a los inversionistas en los Estados Unidos y diseñó las condiciones leoninas con las cuales maltrataron a los municipios empujándolos claramente hacia la corrupción para que no hicieran los proyectos y se quedaran con esos dineros. Y fue él también quien diseñó todo el proceso de esta trama corrupta en lo que se refiere a esos bonos girados a esos municipios y que empujó a 117 alcaldes a efectuar hechos absolutamente corruptos. Lo tengo muy claro: Carrasquilla está detrás de este asunto y es el principal responsable del mismo.

R.A.:¿Qué piensa de los nuevos nombramientos, de los responsables al frente del gobierno?

J.E.R.:No hay ningún cambio en el país, ni siquiera en relación con respecto al gobierno de Santos al cual le hicieron la oposición. Incluso si usted se fija hay muchos altos cargos y funcionarios de la administración de Duque que provienen del gobierno de Santos, ese es un hecho que es bien notorio. Recordemos que si se exceptúa el tema del proceso de paz no es posible encontrar entre los movimientos de Uribe y Santos diferencias en nada, pero hasta en este asunto se puede ver que Duque está haciendo notables esfuerzos por continuar con la línea del anterior gobierno y trabaja por no hacer trizas lo acordado en el proceso de paz. Parece que el presidente está aceptando las presiones de la comunidad internacional para seguir en la senda del proceso de paz y lo que también le ha sugerido, quizá, el Fondo Monetario Internacional para que acepte el contenido de lo pactado. Es decir, que los acuerdos se mantienen igual que con el anterior gobierno atendiendo a ese guión que la comunidad internacional ya le había señalado a Santos.

R.A.:¿Y cómo juzga la política económica del nuevo gobierno?

J.E.R.:Sinceramente, no veo ningún cambio y creo que ese es parte del problema del actual presidente de Duque que ha insistido en el continuismo. Se ha mantenido en política económica la misma línea que la del anterior gobierno. Se sigue una misma senda política y económica que arrancó con el presidente Samper y que después continuaron Pastrana, Uribe y Santos, este gobierno es más de lo mismo en ese sentido.

Por otra parte, se han seguido las mismas políticas del gobierno de Santos en asuntos como la agricultura y la minería, tal como ya he denunciado, y se siguen insistiendo en los mismos proyectos para estos asuntos, por no hablar de la aceptación de los Tratados de Libre Comercio y el sometimiento a los dictados económicos de los Estados Unidos. Seguimos una línea clara de absoluto continuismo en todo, como lo revela también el que no se atisben cambios en nuestro sistema de salud y en otros aspectos de la vida en que se siguieron criterios absolutamente privatizadores tanto en el gobierno de Santos como en anteriores. Duque es solamente la continuación del proyecto político de Santos.