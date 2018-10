Ingrid se quebró en la JEP: desnudó su dolor guardado en 16 años

Ingrid Betancourt, quien habló via Skype desde su apartamento en París, fue la última de los ocho secuestrados por las FARC que presentó su testimonio sobre la crueldad de est delito que las Farc generalizaron como arma de guerra. Antes de la ex candidata presidencial se presentaron en persona el ex gobernador del Meta Alan Jara, el coronel Mendieta y Luis Eladio Pérez quienes también dejaron enterrados muchos años de su vida en la selva en medio de vejámenes y humillaciones. Este es parte del conmovedor relato de Ingrid.

Publicidad