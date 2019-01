Derecha e izquierda, un espectro político anacrónico y confuso

¿Por qué las palabras derecha e izquierda se asocian al pensamiento político de las personas? ¿Actualmente es necesaria esa distinción en el espectro político? Hoy en día muchos afirman ser de derecha o izquierda sin tener muy claro el significado político de estas palabras, incluso muchos reducen el ejercicio democrático votando a candidatos por ser “derecha” o de” izquierda” sin tener en cuenta otras variables a la hora de votar. Es por esto que considero importante analizar estas dos palabras a partir de estas dos preguntas.

En respuesta a la primer pregunta, la asociación entre la derecha y la izquierda con la política alude a un hecho histórico sucedido en las primeras semanas de la revolución francesa en una sesión de la asamblea nacional, cuando estaban discutiendo si otorgar o no el derecho de veto al rey en las decisiones que tomaran. En una forma práctica de votar decidieron que se ubicarían en la derecha los que estuvieran de acuerdo con otorgarle el derecho de veto al rey, y en la izquierda los que estuvieran en desacuerdo con esta medida, finalmente los que estaban indecisos o tenían una posición moderada o intermedia se ubicaron en el centro (Abc, 2016).

Cabe destacar que los franceses de la época llamaron a los que se ubicaron en la derecha “la llanura”, a los del centro “la marisma”, y los de la izquierda “la Montaña” (Abc, 2016), no derecha, ni centro ni izquierda. Básicamente los que se ubicaron en la derecha defendían el poder real o monárquico, y en la izquierda los que no apoyaban otorgarle poder al rey para bloquear las decisiones de la Asamblea Nacional de Francia (Abc, 2016)

En respuesta a la segunda pregunta, considero que la asociación de la política con la derecha e izquierda que surgió a partir de este hecho histórico en Francia hoy en día ya no tiene relevancia práctica, pues el contexto de esa época era el de una transición de un sistema político apoyado en la monarquía absoluta a otro basado en los pilares de la democracia moderna. Hoy en día (o por lo menos en la civilización occidental) esa discusión ya se superó en gran medida, y la distinción entre derecha e izquierda para referirnos actualmente al espectro político queda fuera de lugar, pues constituye un anacronismo (que es el error consistente en confundir épocas o situar algo fuera de su época).

Podemos decir que a partir de ese hecho histórico surgió la asociación de la política en las palabras derecha e izquierda y muchos empezaron a dar una interpretación de lo que puede entenderse por derecha e izquierda como espectro político, sin embargo, esas interpretaciones recurrentes pero equivocadas promueven la confusión, es así que asociar la derecha e izquierda como espectro político hoy en día, es tan confuso como decir que Simón Bolívar era socialista (según la interpretación que hacen los chavistas), cuando las ideas socialistas surgieron alrededor de 1830, prácticamente el mismo año en que murió Simón Bolívar (Abc, 2015), por tanto él no podría ser algo que no conoció, de igual manera el ejercicio de asociar la izquierda a ideas socialistas como se hace hoy en día, sería también un ejercicio anacrónico, cuando las palabras izquierda y derecha asociadas a un espectro político se dio en el año de 1789, cuando faltaban 40 años para que surgieran las primeras ideas socialistas (Banco de la república, 2015), además todo se dio en un contexto en que había una lucha entre una forma de gobierno monárquico y una forma de gobierno democrático, nada que ver con el socialismo, sino más bien con las ideas liberales acorde al libre mercado y el capitalismo, en contraposición a unas ideas absolutistas y feudalistas, aunque sí podemos afirmar que la revolución francesa abonó el camino para que más adelante surgieran ideas socialistas, no podemos decir que en la revolución francesa surgió el socialismo, igualmente sucede con la asociación de la derecha al concepto de conservadurismo, por tanto el ejemplo de asociar a Simón Bolívar con el socialismo o a la izquierda con el socialismo, o la derecha con el conservadurismo, son ejemplos anacrónicos y confusos.

Otros asocian a la “izquierda” con opciones políticas que propugnan por el cambio político y social mientras que la “derecha” a los que se oponen a dichos cambios (de acuerdo al contexto histórico de 1789), sin embargo eso puede significar cualquier cosa, pues querer cambios políticos y sociales y que otros se opongan, es una asociación muy general para determinar cuál es el espectro político de una persona, ya que cualquiera que pretenda un cambio político y social sería izquierdista por eso, y los que no entonces serian de derecha, es así que por ejemplo Hitler antes de llegar al poder sería izquierdista por querer un cambio político y social en Alemania, y luego de llegar al poder sería de derecha, pues procuraría mantener el statu quo establecido por el (si tomáramos esa interpretación).

Aunque es muy popular hoy en día las palabras derecha e izquierda para definir el espectro político de las personas o grupos políticos, considero que esto genera mucha confusión, pues se utiliza para englobar ideologías contrapuestas que nada tienen que ver con el origen de la asociación política de estas palabras, constituyendo así anacronismos y confusión, por eso considero que debemos empezar a usar otro espectro político para entender lo político actualmente, ya que nos encontramos en un contexto en que las democracia como sistema político imperante se encuentran en peligro por líderes o grupos autoritarios, por eso la discusión hoy en día debería centrarse más en el desafío a la democracia moderna por parte de movimientos de estirpe autoritarias, y no sobre lo que pueda significar ser de “derecha” o “izquierda”. ¿Será que tal vez deberíamos empezar a hablar de un espectro político de autoritarios y demócratas? La discusión queda abierta.

