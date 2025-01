Derecha e izquierda en América Latina: fascinadas con dictaduras

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Qué desánimo dejó la semana pasada para millones de venezolanos y latinoamericanos la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta 2031.

Muchos, tal vez aferrados al pensamiento mágico, esperábamos algún milagro: que la manifestación convocada por María Corina Machado el jueves 9 de enero desbordara al régimen; que un grupo de coroneles se rebelara. Algunos, aficionados a los golpes de mano de película, confiaban en que un grupo de mercenarios sin escrúpulos, alentado por recompensas, lograra llegar a Miraflores. Nada de eso ocurrió. Maduro, Cabello y Padrino se quedan.

En el plano internacional, destaca la postura del presidente chileno Gabriel Boric, en un marcado contraste con el respaldo efectivo al régimen de Maduro por parte del gobierno colombiano. Boric fue tajante:

“En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela. Y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetuó el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a todo el que discrepe con él”.

La posición de Boric desmonta el mito de que la oposición al fraude de Maduro, o su defensa, es un asunto meramente ideológico. Las dictaduras, la represión y la corrupción no tienen color político.

La verdad es que desde los años 50 del siglo pasado, tanto la derecha como la izquierda en América Latina han mostrado una inquietante fascinación por las dictaduras.

Movimientos de izquierda han respaldado regímenes autodenominados socialistas, justificando sus acciones bajo la bandera de la lucha contra el imperialismo, la desigualdad y, más recientemente, contra el neoliberalismo. Ejemplos emblemáticos incluyen el gobierno de Fidel Castro y sus sucesores en Cuba, así como los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua.

El concepto del “enemigo interno” ha sido crucial en esta narrativa. Demonizar a los opositores permite a estos regímenes justificar medidas autoritarias que restringen las libertades civiles. En Venezuela, Maduro y su círculo utilizan este discurso para presentar a la oposición como un verdadero atentado al bienestar del país. Las amenazas, órdenes de captura y lenguaje hostil contra figuras como Edmundo González y María Corina Machado, ganadores de las elecciones de 2024, son ejemplo del propósito de supresión política de la oposición.

La derecha latinoamericana no se queda atrás. Durante la Guerra Fría, regímenes militares en países como Guatemala, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina surgieron con el apoyo de potencias extranjeras, particularmente Estados Unidos, bajo el pretexto de frenar la expansión del comunismo. Estas dictaduras, justificadas en nombre del orden y la estabilidad, usaron brutales tácticas represivas para eliminar a sus opositores, consolidando su poder a través del miedo y la violencia. Sin mencionar Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, Cuba…

Movimientos sociales y progresistas fueron etiquetados como “subversivos”, lo que justificó persecuciones, desapariciones y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La crisis humanitaria en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro es un recordatorio escalofriante de las consecuencias de un régimen autoritario que se aferra al poder sin rendir cuentas, a nombre de la izquierda. Ocho millones de emigrantes, precariedad extrema en la oferta de alimentos, medicinas y servicios básicos, salarios ínfimos, represión creciente y una corrupción desbordada son parte de la tónica actual, desmoralizante, en extremo, para el “bravo pueblo”.

En este 2025 es clave que los líderes políticos en trance electoral aboguen por democracias inclusivas y responsables, en las que se respeten los derechos humanos y se garantice la participación política genuina. Solo así será posible romper con el ciclo histórico, de décadas, que ha permitido que las dictaduras, avaladas por la izquierda o la derecha, prosperen en nuestra región.

