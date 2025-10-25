Denuncia contra IRN Portugal. Italia vuelve a abrir nacionalidad

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El 24 de octubre la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento lusitano, aprobó un borrador para presentar un proyecto de ley que modifique la Ley de Nacionalidad Portuguesa, y pasa a votación definitiva en el pleno, programada tentativamente para el martes 28 de octubre de los corrientes.

El proyecto de ley endurece las reglas del juego para los aspirantes a la nacionalidad portuguesa así:

Nacidos en Portugal: Los hijos de inmigrantes nacidos en Portugal solo obtendrían la nacionalidad si uno de los padres ha residido legalmente en el país durante al menos cinco años en el momento del nacimiento.

Nada está dicho hasta que todo esté dicho

Esto se definirá el martes 28 de octubre. También faltaría que se cumpla con el quórum y es discrecional el envío de la nueva ley para revisión al Tribunal Constitucional por parte del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Polarización y apoyos inciertos

La falta de consenso claro en esta reciente votación genera incertidumbre para la final en pleno. El proyecto del Gobierno necesita una mayoría absoluta de 116 votos a favor. Dado que el Partido Socialista, junto a otros partidos de izquierda (Livre, PCP y Bloco de Esquerda), ha expresado su oposición al mismo, el apoyo del partido Chega es considerado crucial para que la propuesta se apruebe, sumándose a los votos de los partidos PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Pese a que Chega apoyó las modificaciones en comisión, aún no ha garantizado su voto favorable en la votación global.

La estupidez de los portugueses

El INE de Portugal estimó la población residente en 10.749.635 personas al 31 de diciembre de 2024, de los cuales 4,8 millones de personas se han ido a buscar oportunidades en el exterior -casi la mitad del país-. De los 6 millones de personas que quedan en Portugal, solo 3.6 millones quedan en condiciones de trabajar, resultado de restar a esa cifra pensionados y menores de edad. Portugal es un país económicamente en crisis debido a su falta de fuerza laboral. La tendrían muy fácil, nacionalizando a los sefarditas que tienen 700.000 solicitudes de nacionalidad sin fallar, pudiendo emplearlos con sus familias en el Ministerio de Justicia para fallar otros procesos, descongestionando las oficinas del Instituto de Registro y Notariado -IRN-, y aumentando con su trabajo la productividad del país, atrayendo el ingreso de esos capitales a sus arcas. Pero aún muchos ultraderechistas se debaten si nacionalizar a la gente más culta, de mayor solvencia, sin antecedentes judiciales, con mayor historia y vínculos con la Iberia de América Latina, es buena idea o no.

Una modificación a la Ley de Extranjeros ya fue aprobada por el Parlamento y firmada por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, introduciendo incluso nuevos límites a los visados de trabajo, a la reagrupación familiar y a la entrada de migrantes de países lusoparlantes.

ITALIA: NUEVO FALLO FAVORABLE PARA COLOMBIANOS

La Sentencia 88/2025 de la Corte Constitucional de la Corte Constitucional de Italia reafirma el principio de la transmisión de la ciudadanía italiana por derecho de sangre (ius sanguinis) sin límite generacional desestimando los intentos de limitar el derecho de sangre, consolidando el precedente legal de que la ciudadanía es un derecho imprescriptible y permanente que se transmite sin importar cuántas generaciones hayan pasado, dejando vigente la Ley 91 de 1992 tras el intento de limitarla con la Ley 74/2025 (originada en el “Decreto Tajani”) que reducía la filiación a dos generaciones.

Los descendientes de italianos pueden impugnar las negativas consulares y lograr el reconocimiento de su derecho.

Tribunal Constitucional en Portugal

Esperemos que el Tribunal Constitucional haga lo mismo, tanto con la ley orgánica del 5 de marzo de 2024 que tuvo como ninguna otra ley un alcance retroactivo; así como con la nueva normatividad que endurece los requisitos de nacionalidad en un país sin fuerza de trabajo y sin futuro económico como Portugal.

Denuncia

Denunciamos desde Las2Orillas que el IRN (Instituto de Registro y Notariado) adscrito al Ministerio de Justicia de Portugal, ha represado en su oficina de correspondencia miles de nuevas solicitudes de nacionalidad esperando que cambie la ley desde el Parlamento, endureciendo las reglas, para no conceder el pasaporte portugués a latinoamericanos. Esto no es nuevo, ya había pasado en agosto de 2022 con el cambio de ley anunciado y constituye un delito de xenofobia. Esperamos todos puedan compartir esta denuncia en aras de que se pueda consolidar una demanda colectiva que obligue a respetar los acuerdos y a tramitar las solicitudes de nacionalidad dentro de los tiempos previstos.

