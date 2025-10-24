Colombia en caída libre

Petro está en declive, es grande la debilidad de la clase dirigente, a Petro lo extraditan puede que no ahora, es pelea perdida, y su candidato será Roy Barreras

VIDEO. Puntos de vista. Esta la Colombia es un país en caída libre. Cada semana que pasa hay una cosa peor. El último acontecimiento es de una entidad gravísima. Cuando el gobierno de Trump acusó a al señor Petro de fomentar el narcotráfico. La gran pregunta es esta, la que no se han querido hacer en Colombia. Y qué dijo Trump, mentiras o dijo verdad. El problema lleva décadas, pero Santos lo agravó porque dejó deliberadamente sembradas 250,000 hectáreas como un favor a la Farc.

Es que esto es un narcoestado hace mucho rato. Petro se envalentona y lo único que falta es que ordene invadir a Estados Unidos y ganemos la guerra. Es un tipo delirante y le voy a hacer un pronóstico a Las 2 orillas y a sus oyentes. A Petro lo extraditan, puede que no ahora, no lo sé porque no descarto nada, pero cuando termine su mandato, si lo termina, no va a tener donde esconderse, o se va a ir a esconder en Gaza. Cree que es el presidente del mundo, que es el hombre más inteligente y es absolutamente delirante.

La crisis revela la debilidad asombrosa de la clase dirigente, porque casi todos son burguesía burocrática que depende del Estado, de negocios con el Estado, de contratos con el Estado y les ha dado miedo hasta pronunciarse. Solamente por los laditos mandaron una comisión a hablar a Washington.

Es una situación supremamente grave y es una pelea perdida. Este domingo son las elecciones del Pacto Histórico. Vamos a ver cómo les va. Me parece que Iván CP es un tipo atroz, es más es sensata la Corso. Es una situación catastrófica la del país, catastrófica. Y yo creo que ya que ya el señor Petro está totalmente en declive. Hay petrosantismo, eso no se ha acabado. El candidato de Petro, se acordarán de mí, va a ser Roy Barreras.

