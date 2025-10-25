Opinión

El CNE y el Gerrymandering a la colombiana

Las autoridades electorales han brillado por su desorganización frente al Pacto Histórico ¿Errores o intencional?

Por:
octubre 25, 2025
VIDEO. El tópico del Profe Las denominadas autoridades de la organización electoral han brillado por su desorganización sobre todo y últimamente con respecto al Pacto Histórico, pero ¿Serán errores o es intencional?

Sobre 1812 Elbridge Gerry en Massachusetts manipuló el sistema electoral para favorecerse dando con ello origen al concepto estudiado en la ciencia política como el Gerrymandering.

Pues bien, en esta vídeo columna se aborda este concepto Gerrymandering relacionandolo con las últimas decisiones del CNE. Dicho esto, si estamos frente a una maniobra electoral, la respuesta es más ciudadanía, para lograr hacer de nuestro país una verdadera República Democrática.

