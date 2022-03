De un ladrillo de marihuana hasta un DJ en su camerino: las exigencias de artistas del FEP

.Publicidad.

En las 11 ediciones del Festival se han reunido 410 agrupaciones y artistas solistas de todo el mundo, y algunos de ellos, han exigido cosas extras a la producción, aquí les contamos varias de esas exigencias. Artistas de la talla de Calvin Harris, Lana del Rey, Snoop Dogg, The Strokes y The Weeknd han pisado los escenarios del festival que se organiza desde hace más de una década y que además de recibir con los brazos abiertos a los asistentes también trata de consentir a sus artistas especiales.

Más allá de las grandes y recordadas presentaciones que muchos han dejado sobre el escenario, sus exigencias dicen más del mismo artista y parece hasta increíble para muchos. En el 2015 Bogotá recibió a Draco Rosa, el puertorriqueño habría pedido al jefe de Camerinos que le comprara un líquido verde en una tienda naturista, al principio él no sabía de qué se trataba, pero luego entendió que esta bebida hacía parte de su tratamiento contra el cáncer, enfermedad que combatió a través de tratamientos alternativos. En el mismo año, Mala Rodríguez pidió que en su camerino hubiese luces y sonido para organizar una pequeña gran fiesta y celebrar su participación en el FEP. Y por último, uno de los más esperados de esa versión, Calvin Harris, pidió cerrar todos los pasillos de entrada a su camerino y salida al escenario para que absolutamente nadie, ni siquiera la producción, lo vieran entrar o salir del Festival. Igualmente exigía 8 horas de sueño antes de volar al siguiente evento por lo que horarios, tiempos de transporte y detalles logísticos se alinearon para lograr que estuviera en su hotel antes y pudiera dormir las 8 horas que exigía.

Al año siguiente, en el 2016, el camerino de Snoop Dogg parecía una cámara de humo luego de pedir un ladrillo de marihuana. En el 2017 The Weeknd llegó al mismo festival donde pidió a la producción imprimir una foto de un jugador de los Lakers y ponerla en el camerino por que los inspiraba para antes de salir al show. Un verdadero fanático del conjunto angelino. The Strokes, en su presentación en la misma edición, le pidió a la producción armar un contenedor totalmente adecuado para poder ensayar antes de su presentación, además, de pedir que allí no faltara el bourbon.

Lana del Rey pidió en el 2018 que en su camerino hubiese un baño portátil porque no quería usar los baños comunes, así fueran los del Artist Town.También tuvo una petición algo extravagante: quería conocer la Hacienda Nápoles. En el mismo año, Damon Albarn de Gorillaz se enamoró de la papaya. En medio del Festival los integrantes del equipo pidieron tres antes del show y al final, el cantante se llevó dos más para el hotel.

Y por último, Disclosure visitó Bogotá en el 2019, donde la altura de la sabana cundiboyacense pateó a la agrupación, y para poder hacer su show pidieron 20 tanques de oxígeno, la producción solo pudo conseguir 10 y los usaron todos.

