Llamar a los mismos de siempre: el error que Carlos Antonio Vélez no le perdona a Rueda

.Publicidad.

A falta de ocho días del primero de los dos partidos decisivos de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda por fin lanzó la convocatoria de los jugadores que defenderán los colores de la tricolor de cara a este encuentro y el de Venezuela.

📝 Ellos son los convocados por @ReinaldoRuedaDT para los partidos 🆚 🇧🇴 y 🇻🇪 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/HnB7nIRmJy — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 16, 2022

-Publicidad.-

La convocatoria no incluye ninguna sorpresa, ya que todos los jugadores llamados han sido tenido en cuenta anteriormente por rueda. No hay ninguna sorpresa y para muchos es bueno que el técnico mantenga una base, pero por otro lado critican que mantenga a los mismos jugadores con los que no ha podido ganar en los últimos 7 partidos.

El principal crítico de la Selección Colombia no es otro que Carlos Antonio Vélez. El periodista que hace la principal oposición a todo lo que ocurre desde que estaba Pékerman y esta vez no fue diferente.

Publicidad.

Como se esperaba,llamaron a los mismos q nos tienen al borde de la eliminación! Los q caminan la cancha y sacan a los técnicos q no los dejan hacer lo q les da la gana!! La gran renovación:Fabra!!! Déjense de joder! (ganarle a Bolivia y Venezuela tendría q ser un trámite) o no? — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 16, 2022

Cabe recordar que Vélez siempre ha defendido al teoría que el actual plantel sacó al Queiroz porque se le paró duro en el partido contra Ecuador y Uruguay. Los "caminadores" como los llama son los que le hacen daño a la tricolor y van a hacer que Colombia pierda las opciones de ir a Catar.

Clarito y puntual! La historia vuelve a repetirse…https://t.co/gH3PmgSbCb pic.twitter.com/O0UfItGP5q — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 17, 2022