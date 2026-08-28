De la Espriella le puso freno a las notarías que Petro entregó antes de dejar el poder

Por orden expresa del presidente Abelardo De la Espriella, el Superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez Llach, frenó el proceso de entrega de varias notarías designadas durante los últimos días del gobierno saliente y ordenó revisar la legalidad de esos nombramientos. Entre los casos bajo revisión están los de Efvanni Paola Palmariny, designada en la Notaría 78 de Bogotá, e Inti Raúl Asprilla, nombrado en la Notaría Segunda de Soacha.

La entidad bloqueó los actos administrativos con los cuales se había autorizado la entrega de notarías para el periodo 2026. La situación se presenta en varias ciudades del país y quienes están bajo estudio fueron nombrados en el cargo de forma interina por el expresidente Gustavo Petro, justo antes de dejar la Casa de Nariño. La medida de suspensión, según Méndez, es con el fin de realizar una verificación exhaustiva sobre el proceso realizado para la provisión de los cargos. La entidad estudiará si los nombramientos fueron legales.

Con ese objetivo, se ordenó inmediatamente el cese del proceso administrativo sobre la entrega de notarías. Del mismo modo, la Superintendencia de Notariado y Registro autorizó la realización de una auditoria forense sobre las entregas exprés en las notarías y los trámites que se hayan hecho durante los periodos de revisión. En caso de que se encuentren irregularidades tomarán decisiones para garantizar el debido proceso, que podría terminar en sanciones disciplinarias, penales o administrativas.

¿Tráfico de influencias?

Otro de los objetivos de la auditoría es garantizar la integridad del sistema notarial y proteger los derechos de los ciudadanos. El periodo de un notario es de 5 años desde hace más de cinco décadas. La mayoría de los nombrados por el expresidente Petro son muy cercanos a su partido político y además están en su lista de amigos. En la Notaría 78 de Bogotá se presentó uno de los casos. Allí, el pasado 5 de agosto, dos días antes de dejar la presidencia, Petro nombró a Paola Palmariny Peñaranda, ficha del expresidente de Colpensiones Jaime Dussán.

Personajes investigados durante años

Palmariny llegó al Gobierno en 2023, cuando Dussán la nombró vicepresidente de riesgo de Colpensiones. Al año siguiente, pasó a la vicepresidencia comercial cargo que ocupó hasta que terminó el gobierno. Entre 2023 y 2024, la Procuraduría la investigó disciplinariamente porque al parecer no cumplía con los requisitos para estar en dicho cargo. Además, pudo haber incurrido en conflicto de intereses al ser miembro de la junta directiva y, al parecer, tener una relación sentimental con Dussán.

El año pasado, el ministerio público le abrió otra investigación por presuntas irregularidades en contratación pública. Palmariny, antes de llegar a Colpensiones, trabajó con el exministro de trabajo Ángel Custodio Cabrera. Allí, el cargo fue secretaria general. Otro es el caso del excongresista Inti Raúl Asprilla Reyes, hijo del fallecido Guillermo Asprilla, quien fue secretario de gobierno de Bogotá durante la administración distrital de Gustavo Petro y aún es muy cercano al expresidente.

Asprilla fue nombrado como notario segundo de Soacha por medio del decreto 1021, expedido dos días antes de la partida de Petro por la ministra (encargada) de justicia, Cielo Rusinque, quien se desempeñaba como superintendente de industria y comercio. Sin embargo, no se pudo posesionar en el cargo debido al bloqueo de notarías que ordenó el presidente De la Espriella, a través del Ministerio de Justicia. Asprilla, quien milita en el partido Alianza Verde, se quemó en las pasadas elecciones al Congreso, en marzo de 2026.

Otro nombramiento que ha sido duramente cuestionado es el de José Gregorio Beltrán Pérez, quien fue designado para la notaria 61 de Bogotá, en reemplazo de Pablo Méndez Baraja, quien había sido designado por concurso. Oriana Ospina era la notaría interina y salió del cargo para el polémico nombramiento.

En su momento, la entonces Ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, argumentó ante las críticas que los nombramientos interinos en las notarías eran necesarios debido a que la lista de elegibles del concurso de 2016 había caducado en julio de 2018.

En lista de nombramientos también está Ingrid Paola Ortiz quien fue designada en la Notaria 74 del circulo de Bogotá. Ortiz es la esposa de Camilo Andrés Pardo, quien había sido nombrado, por el presidente Abelardo De la Espriella, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Solo estuvo un día en el cargo: renunció cuando el Gobierno se enteró que era cercano al presidente Petro.

En la recién creada Notaria 82, en San Victorino fue nombrado Jacobo Torres Amaya. La entidad fue investigada por haber sido creada por petición de la congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal. Sin embargo, la representante negó la situación y aseguro que fue por petición de los mismos comerciantes que solicitaron una notaría en el sector.

Otros casos nacionales

La situación de los nombramientos de última hora no es exclusiva de la capital. En la Notaría 9 de Bucaramanga fue nombrada la esposa de Nicolás Corso Salamanca, la abogada Tatiana Arévalo Uribe. Durante la alcaldía de Gustavo Petro, Corso Salamanca fue gerente de Metrovivienda. Además, en el gobierno nacional ocupó el cargo de presidente en la Central de Inversiones (CISA). Otro de los implicados que es cercano al expresidente Petro.

En Nobsa (Boyacá) fue nombrado Hilton Alexander Gutiérrez Alvarado como único notario. Gutiérrez además tiene un contrato con el Ministerio de Minas por más de $100 millones, para apoyar el tema del cambio climático, con vigencia hasta diciembre de 2026. También fueron nombrados Jorge Alberto Rey Zafra en la Notaria 7 de Cartagena y Susana Caballero Moreno en la Notaria 3 de Rionegro (Antioquia).

En su momento, el Superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, afirmó que las designaciones correspondieron a necesidades del servicio. Además, argumentó que porque no existe un listado de elegibles, lo que ha ocasionado dificultades en la realización de los concursos notariales.

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