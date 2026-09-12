- De la Espriella buscó que el reemplazo de Juliana Guerrero en la U del Cesar fuera el polo opuesto

La representante del Presidente será Cenaida Alvis una vallenata con larga trayectoria académica, en contraste con la inexperta Guerrero, que fue condenada

Cenaida Alvis fue designada como nueva delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC), una institución que administra un presupuesto anual cercano a los $214.000 millones, destinados a funcionamiento e inversión. Su llegada representa un cambio de perfil frente a su antecesora, Juliana Guerrero, quien no tenía diplomas ni una experiencia docente de varios años.

El cargo debía ser ocupado, en parte, por la salida de Juliana Guerrero, quien renunció el 27 de julio de 2026 a su posición como delegada del entonces presidente Gustavo Petro. Para ese momento, Guerrero enfrentaba presión por las investigaciones judiciales relacionadas con la compra de diplomas universitarios. Tras el desarrollo de la investigación, Guerrero admitió ante un juez haber cometido el delito de fraude procesal; no obstante, el proceso aún podría derivar en una sanción mayor.

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Foto Universidad Popular del Cesar

La nueva delegada en la UPC, Cenaida Alvis, cuenta con una formación académica centrada en la educación, la lingüística y la literatura. Para su nombramiento le sirvió tener experiencia como docente de inglés en la Universidad Popular del Cesar y haber sido directora del Instituto de Lenguas Modernas del Cesar. Dentro de sus estudios figura una licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad del Atlántico, una especialización en la Universidad del Norte y un magíster en Literatura Hispana de la University of Arkansas, en Estados Unidos.

A su formación se suma una producción literaria y académica. Está catalogada como investigadora Junior ante MinCiencias y en 2026 fue designada como delegada presidencial ante el Consejo Superior de la UPC. A su experiencia como docente en Colombia se agregan sus estudios en el extranjero, que incluyen el título de magíster en Literatura Hispana por la University of Arkansas, donde se desempeñó como asistente de enseñanza. También tuvo una experiencia docente en el Reino Unido, donde trabajó como profesora de inglés en la escuela británica Charters School. Este recorrido contrasta con el escenario que acompañó la salida de Guerrero.

Dentro de su experiencia laboral sobresale haber ocupado el cargo de directora del Instituto de Lenguas Modernas del Cesar entre 2012 y 2016, donde se encargó, junto con otros profesionales, de coordinar el diseño curricular del programa. Su trayectoria muestra así un perfil ligado a la educación y la investigación. No obstante, su llegada también pone sobre la mesa su relación familiar con Nerio José Alvis Barranco, su hermano, quien ha tenido un recorrido por diferentes sectores políticos y administrativos.

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