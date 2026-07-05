- De la Espriella anuncia la creación de un "Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana" desde su primer día de gobierno

El presidente electo aseguró que firmará el decreto el mismo día de su posesión y afirmó que la medida buscará reforzar la lucha contra la delincuencia

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que el mismo día de su toma de posesión firmará un decreto para crear el "Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana", una estrategia con la que pretende fortalecer las acciones contra la criminalidad en las principales ciudades del país. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde aseguró que la seguridad será una de las prioridades de su administración desde el inicio del mandato.

El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.



Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a… https://t.co/T8iRbHHRu4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 5, 2026

De acuerdo con el mandatario electo, esta nueva estructura tendrá como propósito responder a fenómenos como el sicariato, la extorsión, el microtráfico y otras modalidades del crimen organizado que afectan a los centros urbanos. De la Espriella sostuvo que el objetivo es recuperar el control de los territorios donde, según afirmó, la delincuencia ha fortalecido su presencia durante los últimos años.

El dirigente también manifestó que la creación del bloque será una de las primeras decisiones oficiales de su gobierno, al considerar que la situación de orden público exige respuestas inmediatas. En sus declaraciones insistió en que la estrategia estará enfocada en garantizar la seguridad de los ciudadanos y devolver la tranquilidad a las comunidades que enfrentan altos índices de violencia e inseguridad.

El anuncio ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico. Mientras algunos sectores respaldan la intención de reforzar la seguridad en las ciudades, otros han señalado que el alcance de las funciones de las Fuerzas Militares en escenarios urbanos deberá ajustarse a los límites establecidos por la Constitución y la ley. El debate también gira en torno a la forma en que se implementará la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad.

Por ahora, Abelardo de la Espriella no ha entregado detalles sobre la estructura, el presupuesto o el funcionamiento específico del "Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana". Sin embargo, reiteró que la firma del decreto será una de las primeras acciones de su administración, con la que espera enviar un mensaje de mano firme contra la delincuencia y marcar el rumbo de su política de seguridad desde el comienzo de su mandato.

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