- De hacer velas en su casa a surtir al Éxito y otros grandes almacenes: la historia de Velas Don Pedro

Lo que empezó como un rebusque de la pareja de esposos Aristizábal, y hoy manejada por sus hijos, multiplica sus ventas en Semana Santa y el Día de Velitas

El cirio pascual es una enorme vela que simboliza al Cristo resucitado que los sacerdotes y diáconos vestidos de blanco encienden durante la noche del sábado santo, en la vigilia pascual. Encender luz en medio de la oscuridad representa la esperanza y el fin de las tribulaciones, un momento solemne en la fe católica.

Otra celebración donde se hace fila para conseguir velas es la Noche de la Virgen, más conocida como el Día de las Velitas Foto: Velas Don Pedro

Para acompañar el rito, los fieles cantan himnos como “Oh Luz Gozosa de la Santa Gloria del Padre Celeste e inmortal Santo y Feliz Jesucristo”. Cuando el cirio avanza hacia la mitad de la iglesia, los fieles encienden sus propias velas con la luz del cirio, un gesto que une a la comunidad y refuerza la tradición. Durante toda la Semana Santa, y especialmente en el Día de Velitas, las velas y velones son elementos constantes en los hogares y templos.

Días como la vigilia de Semana Santa son los de mayor trabajo para empresas como Velas Don Pedro, que desde hace 45 años está en el país.

El origen de Velas Don Pedro

La compañía; no obstante, su origen humilde hoy tiene cerca de 70 empleados y es una de las más tecnificadas de producción de velas en el país

Foto: Velas Don Pedro

En 1982, en Itagüí (Antioquia), Carlos Giraldo y Adíela Aristizábal enfrentaron dificultades económicas. Un negocio fallido y la crisis laboral los llevaron a buscar alternativas, y un amigo les sugirió: “Eso con velas les va bien, vendan velas; eso para todo se usa”.

Sin nada que perder, la pareja decidió intentarlo. Comenzaron fabricando velas en su hogar, con familiares y amigos como empleados, y vendiendo a vecinos y al sacerdote local. Durante Semana Santa y el Día de Velitas, los pedidos aumentaban considerablemente, consolidando su reputación poco a poco.

Aunque la electricidad había llegado un siglo antes a Antioquia, desde 1898, con 150 bombillos que fueron instalados en el Parque Berrío, el uso de velas en esta región seguía siendo frecuente, lo que ayudó al crecimiento del negocio. Con el tiempo, para alcanzar más clientes, la familia se trasladó a Bello, donde lograron un mercado más amplio y cercano a las tiendas, lo que impulsó sus ventas de manera significativa.

Lecciones de un incendio y crecimiento empresarial

En 1993, un cortocircuito arrasó parte de la casa donde se fabricaban las velas, destruyendo la mercancía y afectando el hogar familiar. La recuperación tomó semanas, pero dejó lecciones valiosas: separar la producción del hogar y establecer estándares de seguridad en una fábrica independiente. Esto permitió a la empresa producir sus productos de manera más segura y profesional.

La fe de la familia y su perseverancia los ayudó a superar los desafíos. Carlos Giraldo solía decir: “Nuestra empresa es un trabajo para Dios”, esperando que las velas se usaran para encomendar hijos, pedir milagros o iluminar hogares, y no para fines esotéricos negativos.

Consolidación y expansión

Velas don Pedro hoy está bajo la dirección de la nueva generación: Juan Carlos Giraldo, Tatiana Giraldo y Katy Giraldo.

Foto Velas don Pedro

Para 1996, la empresa ya contaba con oficinas y una fábrica formal. Las grandes cadenas, como Éxito, comenzaron a buscarlos, y los pedidos aumentaron a toneladas. En 2000, la compañía logró exportar velas a Italia, y sus hijos empezaron a involucrarse en el negocio, asegurando la continuidad generacional.

En 2008, Velas Don Pedro modernizó su producción con maquinaria importada de Alemania, aumentando eficiencia y capacidad. Sin embargo, en 2018, los fundadores fallecieron en un accidente de tránsito, dejando a Juan Carlos Giraldo al mando del Grupo Vedeco, que incluye Velas don Pedro, Don Pedro Green y Vulcano.

Hoy, la empresa produce entre 100 y 150 toneladas de velas al mes, cifra que puede duplicarse durante Semana Santa y el Día de Velitas, abasteciendo a cadenas como Éxito, D1, Makro, La Vaquita, Homecenter y Farmatodo. Juan Carlos Giraldo continúa el legado de sus padres, combinando tradición y modernización, y asegurando que las velas sigan llegando a las madres que oran por sus hijos, que iluminen un hogar y den luz en el sábado santo.

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