De Gio Moreno a Alex Mejía: La ingratitud de los Ardila Lulle con los ídolos de Nacional

No hace más de seis meses, la salida de Giovanni Moreno de Atlético Nacional cayó como un baldado de agua fría para los fanáticos del equipo. El jugador había logrado darle las estrella 17 al conjunto paisa; pero aun así fue echado como a un perro por sus declaraciones sobre el sueldo del arriero Herrera. Ahora, Alex Mejía, otra leyenda verdolaga, vive la misma situación. Conoció que el equipo de sus amores no quería contar más con sus servicios de la peor forma.

Fue tal la sorpresa que le dio al jugador enterarse de su despido, que dio unas declaraciones muy punzantes acerca de su salida. El mediocampista no se guardó nada y dejó muy mal parado al actual presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, y también a los dueños del club.

"Me citan, me dicen que no me van a renovar, y muchas gracias. ‘Si quieres retírate y te hacemos una despedida’. Me dejaron frío y yo le dije al presidente que nadie me iba a retirar, yo me retiraba cuando quisiera, porque yo tengo fútbol para dar, todavía tengo entusiasmo" fueron las palabras de Alex Mejía.

Además de eso, también aseveró que la forma como le comunicaron su salida de Atlético Nacional lo dejó muy triste y decepcionado, sobre todo porque quería terminar el contrato que tenía hasta diciembre, para en este lapso de tiempo, poder compartir con la hinchada y despedirse de una mejor forma.

Al parecer, a Atlético Nacional lo último que le importan son los jugadores que le han dado la gloria y los títulos. Recordemos que Alex Mejía fue uno de los artífices de la Copa Libertadores que el verde alzó en 2016 y merecía una despedida mucho mas apropiada a todo lo que le entregó al club. Lo único seguro es que las directivas no respetan ni un poco a los ídolos del club.