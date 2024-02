Daniel Samper Ospina, el payasito más triste y simplón de YouTube

Daniel tuvo su época interesante por allá en el segundo mandato de Uribe cuando Semana no era el boletín corporativo que es hoy

Por: Mateo Duarte del Castillo |

febrero 02, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Fotografía: Archivo particular

.Publicidad.

Nada es más triste que alguien quiera hacer reír y solo produzca lástima y vergüenza ajena. Daniel tuvo su época interesante por allá en el segundo mandato de Uribe cuando Semana no era el boletín corporativo que es hoy, y creyó entonces encontrar una fórmula de humor político que rápidamente se desgastó y el único que no se ha dado cuenta de ese desgaste es él; ahí sigue en You Tube y los Danieles dando grima creyendo que es divertidísimo porque critica a la izquierda y a la derecha, sería bueno alguien que le preguntara en dónde se ubica políticamente para verlo sonrojarse diciendo en voz baja que es de “centro” (los de derecha moderada y vergonzante se camuflan así).

Daniel busca una trinchera tratando de ser neutral en You Tube, pero su estilo de humor de egresado del Gimnasio Moderno que se emborracha en Andrés carne de Res y empieza a ser el payasito del grupo contando chistes flojos para tratar de conquistar egresadas del Marymount de pronto le funcione en ese entorno, pero al resto de nosotros nos produce una mezcla de rabia y lástima.

..Publicidad..

No he tenido el placer de ir a una de sus funciones en vivo de Circombia pero ¿quién va a un teatro y paga para que le expliquen memes en Power Point que se pueden ver gratis en X o Facebook?

...Publicidad...

Aunque no lo creamos (porque así nos lo quieren hacer ver) Petro tiene más popularidad que Uribe y por eso cae tan mal en la gente la saña que Ospina tiene contra el presidente, por eso vive bloqueando gente en X que le recuerda lo parcializado que es, además de usar con fines de lucro imágenes de personas sin su autorización para su canal de You tuve.

....Publicidad....

Pero eso no le importa a él, lo único que le interesa es hacerse el chistoso como sea o por encima de quien sea para ganar views y suscriptores.

Es insostenible su espacio en los Danieles, es el que menos leen y si lo hacen es una lectura de burla (solo hay que leer la caja de comentarios) y las felicitaciones fingidas de su papá, de Coronell y de Bejarano en las emisiones en vivo solo se las cree él; es un gomelo en franca decadencia, un clown triste que le debe gustar secretamente a la derecha porque ese humor que hace es a la medida de ellos, pura mala leche.

El humor político en Colombia merece mejores representantes, hay maneras más ingeniosas de burlarse de Petro y sus ministros que no sean por el físico (para eso tenemos a Sábados felices), Daniel no encuentra fondo en eso y nos demuestra que siempre se podrá caer más bajo como por ejemplo podría volverse imitador con peluca y maquillaje y así terminar su carrera: mendigando likes por lástima. Tal vez, solo tal vez, ahí si me reiré.