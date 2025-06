¿Daniel Quintero podría ser la ficha que necesita el progresismo en Colombia?

Por: Germán Peña Córdoba |

junio 20, 2025

Recuerdo "las cuenterias" otrora sitios en los barrios Caleños donde existía un espacio especialmente destinado a los adolescentes para leer cuentos, historietas o tiras cómicas. Las más apasionantes eran El Llanero Solitario y su caballo Plata, Batman y Robin, Tarzán el Hombre Mono, Tawa, Don Fulgencio, La Pequeña Lulu, Archie Don abundio y muchas más. Todas eran inspiradas en héroes y villanos, pero también por personajes antihéroes, desconcertantes, irreverentes o chistosos. Recuerdo las Cuenterias como el sitio ideal donde intercambiábamos "los caramelos" o "monas" con que llenábamos los álbumes con los equipos de futbol.

En todo ese universo existía una historieta llamada Daniel El Travieso. Era una de las mejores. Daniel era un niño rubio y pecoso de unos 6 años. La historieta se desarrollaba en la sociedad Norteamericana, creada en los años 50 por Hank Ketcham. El niño Daniel era un pequeño personaje irreverente díscolo y travieso. Sus travesuras desconcertaban a sus padres, vecinos y abuelos.

En el plano local tenemos a nuestro niño travieso: Daniel Quintero Calle: ¡El travieso!

Buen candidato es para mi Daniel Quintero: desafía el viejo orden establecido y promete "resetear" ese vetusto y anacrónico congreso. Sus mañas fastidian, sus jugaditas cansan; se convirtieron en insoportables y elementales personajes ahítos de 52 millones de sueldo, eso equivale a, 35 veces el pírrico salario del que gozan el 80% de los trabajadores Colombianos. Lo suyo es una bofetada al ciudadano de a pie y cada vez que se tramita una rebaja para este estrambótico sueldo ellos mismos tumban la iniciativa. Una banda como se autodefine Efraín Cepeda. Como toda regla por pequeña o grande que sea tiene sus excepciones, los habrá estudiosos y consagrados, pero la mayoría son desafiantes y filibusteros que solo obedecen órdenes superiores que van en contra del pueblo trabajador, Daniel tiene como propósito superior acabar con esa vagabundería, ¡me gusta!

Daniel Quintero es joven, atractivo y avezado; promete la travesura histórica de resetear esta cloaca y con eso, me basta para considerarlo un excelente candidato. Iconoclasta e irreverente exalcalde de Medellín, muy activo en redes sociales; aunque todavía no me desplaza a mi querida Carolina que es un primor y de una inteligencia y un discurso superior, pero a Daniel hay que tenerlo en cuenta en la baraja.

Como alcalde de Medellín casó peleas en macro, Hidroituango fue la más importante. Su administración se esmeró por sacar adelante este proyecto hidroeléctrico y logro destapar toda la corrupción que lo rodeaba y las fallas que llevaron a la emergencia ocurrida en el 2018. Daniel como alcalde también creó la Secretaria de la No Violencia para la construcción de paz territorial, logró la Matrícula Cero para instituciones públicas de educación superior de Medellín, la aprobación del Compes para el Metro de la 80, la reconstrucción de la Biblioteca España, los cien días sin homicidios en el año 2022. En su programa Computadores Futuro, entregó computadores gratis a los estudiantes de secundaria y educación superior. Su desempeño lo identifica como una fuerte carta del progresismo.

En campaña presidencial en el 2022 cometió una travesura mayor, que ayudo en el ascenso del progresismo que propugnaba por el cambio con Gustavo Petro como candidato en primera vuelta: ¡cambio en primera!, decía Daniel manejando un automóvil y simultáneamente con la palanca metiendo el cambio. Esta travesura, siendo alcalde, le costó una investigación de los entes de control por supuesta participación en política: Daniel salió airoso. Con aquella oportuna pilatuna logró conseguir una significativa cantidad de votos.

Hoy, como precandidato, lo vemos muy activo en redes sociales participando de manera impactante. Hoy Daniel, el travieso, se perfila como uno de los más opcionados a salir elegido en octubre de donde saldrá el candidato del Pacto Histórico a enfrentarse a otros del gran Frente Amplio, compuesto por diversos sectores políticos. El Pacto Histórico logró lo que se veía imposible de lograr: se fusionó como partido único dentro de una amalgama de partidos, que por fin desvirtúa el viejo aforismo que reza: "la izquierda unida jamás será izquierda".

