Dagoberto Quiroga Collazos: ¿un superintendente superestrella?

octubre 03, 2024

No se habían escuchado tantos elogios sobre un funcionario público de la entraña de Gustavo Petro como los pronunciados hoy por representantes del sector privado de los servicios públicos domiciliarios, el Congreso de la República, la Cámara de Comercio, los cooperantes internacionales, los usuarios, la academia y hasta los periodistas.

Es insólito este alud de alabanzas a Dagoberto Quiroga Collazos, aun Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios hasta el momento de escribir esta nota, a las 4 de la tarde de hoy 25 de septiembre de 2024, pues aún no lo habían notificado y solo será oficial hasta que el Presidente de la República lo confirme.

Las alabanzas pronunciadas desde muchos sectores algunos de los cuales son considerados opositores del actual Gobierno, exaltando las calidades y capacidades para conciliar, escuchar, actuar, ser fiel a la Constitución, defender a los usuarios y a la vez ser un leal petrista purasangre, fue bruscamente salpicada por una noticia publicada por la Revista Semana durante el discurso de inauguración del Primer Foro Internacional de Servicios Públicos que se lleva a cabo hoy miércoles y mañana jueves 26 de septiembre en Corferias, Bogotá.

Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) resaltó las excelentes relaciones con Quiroga, a pesar de las diferencias, porque es una persona que sabe escuchar y no teme trabajar con el sector privado, a lo cual el Superintendente aclaró que siempre que estas alianzas y esfuerzos conjuntos vayan en beneficio de los usuarios y en cumplimiento de la ley.

A su vez el senador José David Name Cardozo destacó que es un acierto del Gobierno Nacional tener en la Superintendencia de Servicios Públicos a una persona como Dagoberto Quiroga, sensata, sin voces altisonantes, técnica y ecuánime, que busca soluciones definitivas de estado y no de Gobierno, a pesar de que a esta Superintendencia le faltan dientes y recursos para cumplir con eficiencia su labor de inspección, control y vigilancia, con lo cual Quiroga estuvo de acuerdo y reveló que se ha estado trabajando en actualizar la Ley de Servicios Públicos pero que aún no ha habido el consenso necesario para sacarla adelante y ponerla a consideración de los colombianos.

Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, destacó también las calidades del aún Superintendente Quiroga y pidió revisar qué ha pasado con muchas de las acciones para el cuidado del medio ambiente bogotano, especialmente en el tema del cuidado del agua, cuando trabajó hace años con Quiroga Collazos en la Contraloría, mencionando que este funcionario es la persona idónea para ejercer el cargo de Superintendente.

En resumen, varias personas que dijeron ser representantes de las comunidades, de los usuarios y de poblaciones alejadas del centro del país también manifestaron como un acierto en la gestión las visitas efectuadas en los territorios por parte del Superintendente Quiroga en su labor, no de intervenir, pues Dagoberto Quiroga es enfático en que es mejor prevenir intervenciones siempre que se busquen soluciones estructuradas, y si es necesario intervenir, propone que las empresas intervenidas queden en manos de gobiernos corporativos idóneos para que no sean la caja menor de los politiqueros.

En la rueda de prensa que finalmente se llevó al medio día, aunque estaba programada para las 10:45 am y se creía que por la renuncia anunciada no se iba a dar, Dagoberto Quiroga recibió el elogio de varios periodistas que, abandonando su imparcialidad, le pidieron que no aceptara la renuncia, aunque el Superintendente les aclaró que esta es una decisión que sólo compete al Presidente Gustavo Petro y que él, por disciplina, cada seis meses presenta su renuncia con el fin de que se evalúe su gestión.

El aún superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, hasta que el Presidente no diga otra cosa, desestimó las acusaciones sobre violación de los topes electorales porque como abogado que es considera que la campaña termina un día antes de las elecciones y los gastos en observadores electores son posteriores a la campaña y a las elecciones.

Este Primer Foro Internacional de Servicios Públicos se vio saboteado por las presumiblemente falsas noticias de la renuncia del Superintendente aceptada por el Gobierno, según representantes de Colombia Más Humana, señalando que esta es una estrategia sucia de los opositores al Gobierno cuando está logrando con éxito un evento de tanta trascendencia e importancia para el futuro de unos mejores servicios públicos en Colombia, tema que interesa a toda la población.

Como colofón, se puede decir que Dagoberto Quiroga Collazos es un superintendente superestrella hasta que el Gobierno diga lo contrario, pero las superestrellas quedan en el firmamento y ojalá, manifestaron funcionarios y usuarios, las iniciativas de este super-superintendente lleguen a feliz término, esté o no en el cargo.

