Cuatro imperdibles shows de música electrónica en el Festival Estéreo Picnic 2025

El festival Estéreo Picnic trae consigo muchos géneros de música, como lo son el rock, el indie, el R&B, el pop y la música electrónica. Esto le permite a los asistentes escoger a los artistas que quieren ver entre diferentes géneros. Es por eso que, en este artículo, hablaremos acerca de los 4 shows de música electrónica dentro del festival que no se pueden perder si le gusta este género.

Cuatro actos imperdibles de música electrónica en el Estéreo Picnic

En primer lugar, tenemos a RÜFÜS DU SOL, sin lugar a dudas uno de los headliners del festival para el día domingo. Esta agrupación se caracteriza por ofrecer a sus asistentes una experiencia única que combina música electrónica de alta calidad con una atmósfera inmersiva que no se puede replicar fácilmente. Su capacidad para fusionar sonidos melódicos y progresivos con una energía en vivo espectacular crea una conexión emocional profunda con el público. Si no tiene ni idea de quiénes son, puede escuchar su track más icónico llamado 'Innerbloom', un viaje entre sonidos que, sin lugar a dudas, lo transportarán a un mundo distinto.

En segundo lugar, tenemos a Charlotte de Witte. Esta DJ belga se ha posicionado a lo largo de los años como una de las principales exponentes del techno, la cual se caracteriza por crear una atmósfera con sonidos oscuros pero enérgicos y el clásico bajo grueso que representa este género. Ver a esta DJ es vivir cada transición y cada track como un viaje por una película que ella se encarga de dirigir de la mejor manera. Si no la conoce, puede escuchar su track más popular, 'The Age of Love', que en Spotify ya suma más de 80 millones de reproducciones.

En tercer lugar, y no menos importante, tenemos al principal representante de Colombia en la actualidad, que está llevando el nombre del país a lo más alto de la escena: Funk Tribu. Este DJ bogotano radicado en Berlín se ha posicionado en las grandes ligas por ser uno de los DJs que ha popularizado el Hardtrance y el bounce. Sus sets, siempre enérgicos y cargados de sonidos tranceros, lo han llevado a tocar en los mejores festivales del mundo, y muchos de los DJs más importantes del momento tocan sus tracks. Escuchar un set de Funk Tribu es un baile asegurado. Si no lo conoce, puede escuchar algunos de sus tracks más conocidos, como "All of It" y "Viento".

Finalmente, el último show de música electrónica recomendado, que no se puede perder si es fanático de este género, es el de la leyenda del techno, Richie Hawtin. Con una experiencia de más de 30 años, este DJ británico ha demostrado ser uno de los más importantes e influyentes. Cada set de este DJ es una constante evolución de sonidos envolventes con transiciones impecables que, sin duda, lo llevarán por un viaje sensorial. Más que ver a un DJ, estaría viendo el perfeccionamiento de un género a través de su selección, que siempre será legendaria. Si nunca ha escuchado de este DJ, es difícil escoger solo un track, pero para capturar su esencia, puede escuchar 'Acid King'.

