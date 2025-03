Nath, la luchadora por los derechos LGBTI que se abre camino en la música urbana y cantará en el FEP

.Publicidad.

El cartel del Estéreo Picnic para este 2025 está repleto de artistas internacionales que decidieron incluir a Colombia entre los destinos de sus giras y que pondrán a saltar y a cantar a miles de fanáticos durante los cuatro días que dura el festival. Sin embargo, entre todas esas estrellas mundiales también hay espacio para el talento local, muchos de los cuales tendrán su primera gran presentación en un evento tan grande como lo es este que organiza Páramo. Tal es el caso de Nath, quien a sus 27 años está haciéndolo todo para meterse entre los grandes de la música urbana.

Nacida en Venezuela, pero criada en Itagüi desde que tenía un año, Nathali, como es su nombre real, lleva años tratando de despegar en una industria dominada predominantemente por hombres. Sin embargo, a punta de esfuerzo y trabajo duro ha sabido construir una carrera sólida con colaboraciones con importantes artistas y hasta logró que Feid, la estrella colombiana del momento, la invitara para abrir uno de sus shows en Medellín a finales del año pasado.

Como pasa con todos los artistas, las críticas no le han faltado, como tampoco las burlas de quienes se rien en redes diciendo que "su carrera no despega". No obstante, ella es paciente y estas no le afectan, puesto que en su vida no la tuvo fácil y hasta recibió discriminación por ser parte de la comunidad LGBTI, siendo una de las pocas exponentes en el género urbano junto con la puertoriqueña Young Miko. Consciente de lo que esto significa, Nath se ha asegurado de convertirse en una defensora de los derechos de las mujeres lesbianas.

Tuvo que lidiar con una rara condición médica, pero salió adelante

En diversas entrevistas la cantante ha hablado acerca de una complicada experiencia que vivió hace relativamente poco cuando fue diagnósticada con gigantomastia, una patología no muy común que genera un excesivo crecimiento de los senos. Según cuenta, esto le generaba una serie de incomodidades en su vida cotidiana como el hecho de no poder dormir boca abajo o que le doliera que le dieran abrazos.

A raíz de eso, la joven decidió hacerse una reducción, pero mucha fue su sorpresa cuando el médico, de manera irresponsable, hizo caso omiso a lo que ella quería y simplemente "se los dejó como -a su criterio- se deben ver los senos de una mujer". Pero esto no la achantó, sino que, por el contrario, corrió a buscar otro lugar buscando esta vez una solución más drástica: extirparse las glándulas mamarias.

Como cualquier cambio físico, no fue fácil para ella aceptarlo, pero es feliz, se hizo tatuajes en el pecho que simbolizan su lucha y lo ha convertido en parte de su imagen como artista.

Ahora, la paisa se prepara para poner a disfrutar a los fanáticos de la música con entrada para la segunda fecha del FEP que se llevará a cabo el próximo viernes 28 de marzo. KLKNTOKI, Pasajero y Moka serán apenas algunas de las canciones que harán parte de su setlist y que seguramente cientos corearán.

