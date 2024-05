Cuando me encontré con el alcalde Galán en un almuerzo y esto fue lo que aproveché para decirle

Por: Sara Moreno |

mayo 16, 2024

Vengo de estar dos semanas en Colombia. Fui a conocer a mi recién nacida sobrina y aproveché para hacer otras vueltas. Una de ellas fue almorzar con Juan Manuel Galán, director nacional del partido Nuevo Liberalismo, para conversar sobre la situación política del país con miras a las elecciones presidenciales del 2026. Cordialmente, Juan Manuel, y otros amigos, aceptaron la invitación.

En el almuerzo hablé de mi preocupación por la polarización en el país y en el mundo. De acuerdo con el estudio Edelman Trust Barometer 2023, seis países en el mundo están severamente polarizados: Argentina, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, España y Suecia.

En una sociedad polarizada no hay lugar para el diálogo. Los individuos gastan su tiempo en atacarse y defenderse; no les queda tiempo, ni disposición, para abordar los problemas a los que se enfrentan, ni para debatir las alternativas para resolverlos.

Una sociedad dividida es vulnerable a la manipulación; es decir, a la eliminación de la capacidad crítica de sus miembros a través de la promoción del miedo y la rabia entre ellos. Esto se explica entendiendo que una de las primeras habilidades que pierde el cerebro humano cuando tiene miedo o rabia, es la habilidad de pensar.

La manipulación no es nada nuevo; sin embargo, hoy en día, a pesar de sus virtudes, las redes sociales han aumentado la capacidad de manipulación con que cuentan los humanos. Por lo tanto, nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan importante cultivar el pensamiento crítico. Para ello, es necesario el diálogo a viva voz y con tiempo. Con esa idea, nos encontramos en el almuerzo.

En el mundo entero enfrentamos problemas de cuya solución depende la vida de todos en el planeta. No era necesario en aquel almuerzo dar muchas explicaciones al respecto mientras en Bogotá, donde estábamos reunidos, había racionamientos por la escasez del agua. No importan las cifras que hayamos acumulado en las pantallas de nuestras cuentas bancarias, si no hay agua, no hay vida.

Le hablé a mi audiencia de ese medio día en Bogotá y, en especial, a Juan Manuel Galán, de la necesidad de evitar la confrontación viciosa que domina las interacciones en las redes sociales, para plantear conversaciones que nos permitan identificar y darle solución a nuestros problemas.

Como el problema del agua. Dichas conversaciones no tienen por qué ser aburridas; todo lo contrario, debemos saber que no hay nada más interesante. No contamos con mucho tiempo. La ciencia nos indica que para evitar los peores impactos del calentamiento global, debemos lograr cero emisiones netas de carbono a más tardar en el 2050 en el mundo entero.

Nos llegó la hora de dejar atrás nuestras rivalidades para acordar una nueva manera de organizarnos; una en la que podamos vivir en armonía entre nosotros y con el resto de la naturaleza.

Esta nueva organización debe reconocer que todos los seres humanos nacemos con el mismo potencial de ser valiosos para nuestras comunidades, y crear las condiciones para que todos florezcamos en ella. Si, por el contrario, seguimos creyendo que unos nacemos más inteligentes, mas bonitos o mas buenos, nos seguiremos matando como nos estamos matando ahora en Gaza.

Alrededor de esa nueva organización, creo, se debe desarrollar el debate presidencial para el 2026.

En mi viaje a Colombia también asistí al foro ‘Mujeres del Siglo XXI’, organizado por el colectivo de mujeres del Nuevo Liberalismo y el equipo Colibrí (un equipo de acción ciudadana del partido). Les contaré los detalles de este importante evento en mi próximo escrito. ¡Hasta entonces!