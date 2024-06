Talento Visible: No todo líder es gerente. Reflexiones sobre liderazgo y gerencia

Por: Divier Perea Perea - Gerente en Banco Popular oficina Quibdó |

junio 13, 2024

A menudo leemos en internet o escuchamos hablar del liderazgo y no es para menos, cada día toma mayor relevancia como una habilidad determinante en las personas para abordar diversos retos laborales, profesionales, sociales, políticos, culturales, etc. Y es que el liderazgo de hoy reúne un número importante de actitudes como la pasión, positivismo, confianza, visión, iniciativa, entre otras, que convergen y permite movilizar ideas, cambios e incluso agendas que en consecuencia nos diferencia de otros.

Con el auge del internet y los cambios que se gestan en nuestra sociedad producto de las nuevas tecnologías, es válido que muchas personas se consideren líderes por la cantidad de seguidores que tienen en las redes sociales, más no por su labor o servicio, que no es otra cosa que su legado. Y es que en definitiva no es posible hablar de liderazgo sin legado.

Es positivo en Colombia que cada día sean más visibles liderazgos que trascienden en lo simple y cotidiano a la vista de muchos, como educación de calidad, energía, salud digna, agua potable, internet, entre otros, pero que son necesarios en un país como el nuestro considerado uno de los más desiguales de América Latina, y que ante las profundas y heredadas desigualdades el liderazgo solo no alcanza, no es suficiente frente a esas brechas sobre todo en regiones como el Pacífico colombiano, donde no hay tiempo que perder y sobre todo más vidas que lamentar, necesitamos liderazgos que sepan gerenciar.

Gerenciar para llevar soluciones duraderas, visibles y medibles, logrando utilizar de manera eficiente los recursos limitados con los que se cuenta y canalizar otros generando beneficios tangibles para la sociedad; gerenciar para transformar realidades y avanzar en la construcción de una sociedad más justa y humana. Es por eso que no todo líder es gerente, pero todo buen gerente es un líder.

Sin embargo, no todo está perdido, en Colombia tenemos una amplia oferta de formación en gerencia, en incluso algunas con enfoques ambientales, empresariales y hasta práctica del desarrollo. En este sentido, es valioso que cada día sumemos líderes visibles por ser los primeros en tomar la iniciativa, por haber llegado donde otros no llegaron o por la forma como llegaron y eso importante, como también lo es preguntarse ¿llegar para quién o quiénes? ¿Gerenciar para quiénes y para qué?

El gerenciamiento no solo debe pensarse a partir de la llegada a cargos directivos medios y altos, el ejercicio del mismo es posible en todos los aspectos de nuestras vidas, en cada rol dentro de las organizaciones, en proyectos personales o equipo que emprendamos; gracias a que permite tener una visión global del propósito, tomar mejores decisiones y alcanzar resultados en menor tiempo.

Ejercer cargos en empresas privadas u organizaciones públicas por sí solo no determinan ser un líder, no se es líder por la simple razón de desempeñar un cargo debido a que el liderazgo está o se desarrolla en la persona, al igual que el gerenciamiento.

Dicho lo anterior, no podemos dejar de lado hablar del poder y su relación con el liderazgo y el gerenciamiento, entendido el poder como la capacidad de realizar cambios en una sociedad, empresa u organización este se convierte en una plataforma que facilita llevar el ejercicio del liderazgo y la gerencia a más de personas e incidir en muchos territorios o sectores.

Finalmente, estoy convencido de que el liderazgo en convergencia con el gerenciamiento, de la mano de la innovación y la tecnología, son la clave para llevar a nuestro país a cerrar brechas de desigualdad, a la vanguardia del desarrollo mundial y a la generación de paz.