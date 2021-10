Cuando los jóvenes viven pegados a las redes, ¿tienen sentido los Consejos de Juventud?

Por: Aura María Díaz Cáceres. |

octubre 16, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

1. El espejo novedoso: los consejos de juventud se alcanzaron a interpretar como una oportunidad para pensar el renacimiento y construcción de un nuevo país, pero los hechos se quedan cortos: que el gobierno no haya escuchado y materializado las demandas de los jóvenes en el ciclo de movilizaciones, así como que no se haya tomado en cuenta la participación de líderes jóvenes y demás sectores en la mesa de negociación. Si el Estado y el gobierno están tan preocupados por la participación de los jóvenes en la política, ¿por qué no se interesan por el asesinato sistemático de líderes? Ahí también existen jóvenes líderes asesinados, solo que han sido invisibilizados.

2. La máscara de hierro: La política cambia de escenario según el momento histórico, este proceso solo se puede analizar en largos periodos y décadas de tiempo. Para nadie es un secreto que los partidos políticos tradicionales necesitan renovar sus fuerzas, y claro, qué más figura visible para llamar la atención que las nuevas fuerzas juveniles de un país. Como ya quedó en evidencia, esta puede ser una oportunidad para que las fuerzas tradicionales coopten las nuevas figuras políticas haciendo uso de diferentes estrategias y así hacerse partícipes del proceso. Esto solo dará como resultado que la misma clase política de siempre, incida en las decisiones del poder. Es por eso que los jóvenes deberán enfrentarse a la clase política de siempre, la cual va desde los empleados públicos que defienden los intereses de los gobernantes de turno a costa de la oportunidad de un empleo para consolidar su carrera o los empleados que buscan sobrevivir a la precarización laboral, hasta politiqueros de profesión, los pequeños y medianos empresarios.

-Publicidad.-

3. El enfoque: en la vida es necesario tener un enfoque, un direccionamiento, en donde mi discurso esté representado por los actos y en donde se debe distinguir la ideología, aunque se niegue constantemente la existencia de esta. Teniendo en cuenta este enfoque es que el individuo o el carácter colectivo en representación de una comunidad pasa a considerar la simpatía con un candidato para la posterior representación, pero, ¿qué tan representativo puede llegar a ser el candidato?, qué tan representativo será cuando ya sea elegido. Recordemos que el objetivo de los representantes de los consejos de juventudes gira en torno de establecer una vía de comunicación con las entidades municipales y distritales en donde se hagan partícipes con una voz crítica, activa y comprometida en los procesos que tengan lugar en los diferentes territorios.

4. ¿Por qué debemos interesarnos por la política? (No apto para politiqueros de momento). Pues como afirma el filósofo Foucault “…La esencia de nuestra vida consiste en el funcionamiento político de la sociedad en que nos encontramos”. Es por eso que se le hace un llamado a las personas que ocupan cargos por elección popular, a que no desprestigien más el sentido de la palabra política y respeten a los que creen en esta como una vía de transformación a la realidad social. La sociedad, a través de la política, tiene la capacidad de realizar grandes cambios; el poder está en las acciones colectivas, en las comunidades, en los procesos desde abajo, no en los representantes de turno.

Publicidad.

La juventud debe adaptarse a las circunstancias y participar activamente en los cambios que la sociedad demanda y no dejarse cooptar por las fuerzas tradicionales de siempre o los politiqueros de turno, porque si vamos a seguir en las mismas, cuál es el carácter transformador que se le augura a los procesos. Todo proceso necesita de tiempo y sobre todo de mucha educación e información; por eso no vamos a cambiar la realidad de hoy para mañana, pero quizás esta sea una oportunidad de cultivar las grandes alamedas de una realidad diferente, forjada en el mar de las alternativas de estrategias políticas representadas por el carácter juvenil de un país.

Y, por último: ¿qué estarán pensando los jóvenes que pidieron el aval por el Centro Democrático? ¿Acaso no saben que las fuerzas del CD son las que más están relacionadas con la situación de la juventud en el país: precarización de trabajo, falta de oportunidades de empleo, trabajo digno, salarios bajos, sistema de salud deficiente, ¿sistema de pensiones?