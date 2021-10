El insulto como medida desesperadas ante la falta de argumentos

Por: Adriana Ramírez Ríos |

octubre 15, 2021

¿Les ha pasado a ustedes que ahora no se puede decir nada en redes sociales porque salen las personas, muy amables, a destruirte, violentarte y te exigen respeto, por lo que ellos consideran está mal hecho, argumentando que todos somos libres y que cada cual puede hacer lo que quiere, porque además estamos en un país libre? Pero no contentos con esto, te lanzan improperios y un sin número de malas palabras, pero a la vez, te obligan a que hables, pienses, aceptes y valides ciertos comportamientos; comportamientos que son, precisamente, los que ellos defienden a capa y espada.

Pareciera que el pensar diferente no está bien visto, menos si el tema es religioso o político, porque te crucifican de inmediato. Paradójicamente, hablamos de la tolerancia y respetar las ideas del otro, pero está visto que esto de la tolerancia no se da en ningún ámbito. Entiendo que cada persona tiene el derecho de pensar diferente, pero de ahí a querer imponerle pensamientos y decisiones a los otros solo porque quiero hacer valer los míos, y si no lo logró, salgo a atacarlos de manera verbal y violenta, esto no lo considero algo sano, empático, ni mucho menos de personas emocionalmente inteligentes.

Se nos olvida que en esa llamada “libertad” de expresión también existen ciertos límites que no son negociables. No puedo hablar de libertad si es esa misma la que está violentando los derechos de mis semejantes. Habrá que recordar de nuevo que mis derechos llegan hasta donde no afecte el de los otros. Habrá que replantearse si realmente he entendido que es mi derecho a ser libre como también el derecho que tienen los otros.

Tanta violencia verbal en las redes solo me permite ver que no estamos preparados en lo mínimo para los debates; no sabemos exponer ni entender las ideas que nos son contrarias, no hay tal madurez de pensamiento para abordar con altura las ideas de quienes nos son diferentes. ¿Qué necesidad tengo de atacar a quien no congenia con mi pensamiento? Porque si algo no nos gusta, solo dejarlo pasar y listo. ¿Por qué nos empeñamos en atacar a la persona como individuo y no debatir a la idea que tiene?

A ver pregunto… ¿Sabemos qué es una opinión? El mundo está lleno de miles de opiniones, cada cabeza es un mundo de ideas, experiencias, pensamientos. Una opinión es solo algo que alguien dice respecto a algo, y así, otro dirá algo distinto, y otro algo, y otros también dirán otro algo. Cada quien tiene su opinión y no necesariamente esa opinión es la verdad, porque es solo eso, su opinión y apreciación personal. Entendiendo esto, no veo en lo mínimo por qué recurrir siempre a destruir a ese otro. ¿No sería más sencillo mirar, buscar e indagar qué es lo real y verdadero de ese hecho?

Las opiniones no son verdades eternas ni completas; pueden cambiar en cualquier momento porque los mismos hechos a veces son confusos e incompletos. Lo que jamás cambiará es la propia verdad en sí. Nos vamos por las ramas, nos volvemos muy pasionales y perdemos la objetividad que requiere el momento. El provecho que podemos obtener en las redes sociales es incalculable, pero pareciera que nos gusta utilizarlo como un arma letal cada día. Y es que, en definitiva, cuando los argumentos son pocos, muchos, lamentablemente, hacen de la violencia el camino.

