Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. El tópico del Profe. En Colombia, una exreina de belleza se grabó pidiendo bala para quienes piensan distinto. Lo dijo riendo, con la ligereza de quien nunca ha sentido el peso de una guerra. Pero esas palabras no son un chiste: son el reflejo de un país donde el odio dejó de escandalizar y empezó a entretener.



En esta videocolumna, os invito a mirar más allá del escándalo mediático para entender cómo la palabra —esa que puede curar o destruir— está moldeando nuestra realidad. Porque cuando la belleza pide bala, lo que se desnuda no es una persona… sino la fealdad moral de una sociedad que aún no aprende a hablar sin dispararse.

