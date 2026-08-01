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Opinión

Cuando el poder cambia de escenario: la batalla simbólica por la democracia colombiana

PorManuel G. Jaimes

Jul 31, 2026

La posesión presidencial no solo define un escenario: refleja cómo una democracia representa el poder. Cuando cambian los símbolos, puede cambiar la República

- Cuando el poder cambia de escenario: la batalla simbólica por la democracia colombiana
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¿Puede una democracia cambiar simplemente porque cambió el lugar donde se realiza una ceremonia? A primera vista parecería una discusión menor. Sin embargo, la historia demuestra que los grandes cambios políticos casi nunca comienzan con un golpe espectacular, sino empiezan con gestos, símbolos y decisiones que muchos consideran irrelevantes hasta que, con el paso del tiempo, adquieren un significado mucho más profundo.

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En los últimos días, Colombia ha debatido intensamente sobre el escenario elegido para la posesión presidencial. Para algunos se trata apenas de una cuestión protocolaria; para otros, de un mensaje político de enorme trascendencia. Pero quizá ambos enfoques se quedan cortos, pues la verdadera discusión no gira alrededor de un edificio, una plaza o una guarnición militar. Lo que realmente está en juego es la forma como una democracia representa el poder frente a sus ciudadanos.

Hoy quiero invitarlos a ir más allá de la coyuntura y de las pasiones partidistas. Quiero que conversemos sobre algo que pocas veces aparece en el debate público: el enorme poder de los símbolos políticos. Porque las democracias no solo se sostienen con constituciones, elecciones o tribunales; también sobreviven gracias a rituales que recuerdan quién manda realmente en una República. Y cuando esos símbolos cambian, vale la pena detenerse a pensar qué nos están diciendo. Parece que está en riesgo el camino de hacer de nuestro país una verdadera República democrática

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Por Manuel G. Jaimes

Politólogo y Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid (España). Profesor universitario en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia IREL-UnB (Brasil). Consultor político experto en comunicación y marketing político-electoral, cofundador de ROA consultoría política.