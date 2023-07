Cuando el Cartel de Cali le mató el papá a Fanny Lu

.Publicidad.

Fanny Lu se ha convertido en una de las cantantes más queridas por los colombianos. En los últimos años, además de trabajar en música nueva también se ha vuelto madrina de cientos de mujeres que quieren emprender, esto a través de su fundación ‘Puertas para la vida’. A pesar del éxito arrollador que ha experimentado, no todo en la vida de la artista ha sido color de rosa, pues siendo aún muy joven tuvo que enfrentarse a un doloroso episodio.

Cuando solo tenía 18 años, Fanny Lu perdió a su padre a manos de sicarios, el abogado Julio Martínez.

En diferentes entrevistas, la cantante ha relatado que el día en que murió su padre, él le pidió salir juntos. “Era un sábado en la mañana y él me dijo; chiquita, voy a comprar una antigüedad ¿Por qué no me acompañas, y yo le dije pa, no me quiero asolear”, son las palabras que, cada vez que le preguntan a Fanny por su padre, rememora.

Fanny Lu recuerda que recibió una llamada de una persona, quien le informó que su papá se había accidentado y que se encontraba en la Clínica de Occidente en Cali. Aunque corrió al centro hospitalario para poder ver a su padre, se encontró con una escena mucho peor.

El abogado Julio Martínez había sido abaleado 12 veces. La caleña tuvo que verlo dentro de su carro, cubierto de sangre por los impactos de bala, pero los siguientes momentos también fueron difíciles tuvo que enfrentar el levantamiento del cuerpo, informar a su familia sobre lo sucedido y ocuparse de los trámites relacionados con la cremación y el sepelio.

¿Cuál fue la causa de muerte del padre de Fanny Lu?

El abogado Julio Martínez formaba parte de la junta directiva del edificio Centro Alférez Real. En ese entonces el cartel de Cali mandaba más que nadie en la ciudad, y justo habían puesto el ojo sobre la edificación, a pesar de las fuertes presiones de la mafia por adquirirlo, Martínez se había propuesto defenderlo para sus dueños originales. Se cree que esta postura desafiante pudo haber sido la causa de su trágica muerte.

Años después de ese golpe de desgracia, aunque Fanny Lu estudiaría ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, pero encontraría en el arte un bálsamo. Se inició como actriz en 1997 y 1998, cuando participó dentro del elenco de la telenovela colombiana Perro amor. En el 2006 lanzó su álbum debut, el cual incluye su arrasador éxito ‘No te pido flores’.

En el año 2008, Fanny Lu lanzó su álbum titulado “Dos”, el cual incluyó una canción muy especial llamada “Un minuto más”. Este tema fue compuesto en colaboración con el argentino Noel Schajris y está dedicado al padre de Fanny Lu.