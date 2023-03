¿Cuál es la obsesión que tiene el Fiscal con Carlos Caicedo?

Al gobernador del Magdalena no lo dejan en paz. ¿Qué se cocina detrás de la persecución que le montaron?

En Colombia, la corrupción es una plaga que no deja de azotar a la sociedad. Por esta razón, cuando se presentan casos de este tipo, es importante que se investiguen a fondo y se tomen medidas adecuadas para castigar a los responsables.

Sin embargo, en los últimos días, hemos sido testigos de una campaña de desprestigio contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien está siendo víctima de montajes y persecución por parte de la Fiscalía General de la Nación, liderada por Francisco Barbosa y secundada por el fiscal Gabriel Jaimes. Estos funcionarios parecen estar obsesionados con sacar a Caicedo del cargo y aplicarle medida de aseguramiento privativa de la libertad, sin importar que no existan pruebas que sustenten sus acusaciones, corroborando así que todo pinta a un vil montaje, orquestado desde los clanes politiqueros del Magdalena y sus socios de ultraderecha en Bogotá.

Lo más preocupante de esta situación es que es evidente que todo se trata de una persecución visceral, dado que las obras que supuestamente están inconclusas, como la Megabiblioteca 500 años, el coliseo de Gaira y el CDI de Ciudad Equidad, están en pleno funcionamiento y prestando servicios a la comunidad. Parece ser que la Fiscalía está empeñada en buscarle una falla al gobernador, sin importar si se trata de una verdad o no, incluso a sabiendas que estas obras fueron ejecutadas en su periodo como alcalde, no como gobernador, y aun así lo muestran como presuntos hechos de corrupción en su periodo actual ¿coincidencia? No lo creo.

Además, es importante mencionar que el fiscal Gabriel Jaimes, quien actualmente lidera la investigación contra el gobernador Carlos Caicedo, ya ha tenido un pasado oscuro en el que ha incurrido en actos de injusticia. Hace algunos años, Jaimes separó a Caicedo de su cargo como rector de la Universidad del Magdalena y lo privó de su libertad de manera injusta, sin pruebas contundentes que demostraran su culpabilidad.

La obsesión de Jaimes se mantuvo, aunque posteriormente, se demostró la inocencia de Caicedo quedando en liberad e iniciando un proceso de cambio en el Magdalena, hecho que ha sacado ampollas en las mafias politiqueras del departamento, quienes han perdido todo contra el gobernador en las urnas, ahora pretenden sacarlo del camino por la vía judicial con burdos montajes sin fundamento.

Oscuramente buscan hacer de esta situación un trofeo para los corruptos y repetir la historia, por lo que el fiscal Jaimes Durán, como siervo ciego, está llevando a cabo una nueva persecución contra Caicedo, sin pruebas y con la intención de sacarlo del cargo y privarlo de su libertad. Es preocupante que una persona con un historial dudoso tenga tanto poder y esté tomando decisiones que afectan la vida y la carrera de un líder político.

Como magdalenense, considero que es importante alzar la voz en defensa de la justicia y la verdad. No podemos permitir que las instituciones encargadas de investigar la corrupción sean utilizadas para perseguir a líderes políticos que están haciendo bien su trabajo y que, además, están siendo respaldados por el pueblo que los eligió. Es necesario que las autoridades actúen con imparcialidad y transparencia, y que no se dejen comprar y manipular por actores políticos nefastos.

En definitiva, la situación actual del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo debe ser vista con inquietud por toda la sociedad. Es urgente que se respeten los derechos humanos y que las instituciones encargadas de hacer justicia, actúen con transparencia y objetividad, evitando las persecuciones políticas y los montajes que tanto daño hacen a la democracia.