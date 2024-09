¿Cuál es la hora ideal para comer la última comida del día? Le hace daño hacerlo después

.Publicidad.

La vida adulta puede ser algo complicada, por lo que las comidas tienden a ser a deshoras, poco saludables y no se les da la relevancia que tienen. A pesar de eso, la realidad es que esta es una parte fundamental en la vida, unos buenos hábitos alimenticios pueden hacer la diferencia en la salud, para bien o para mal, sobre todo en la noche. Los médicos ya determinaron cuál es la hora ideal para comer y muchos no la cumplen.

El doctor y creador de contenido Rawdy Reales publicó un video a través de la cuenta ‘gescon2’ donde explica que existe un horario ideal para consumir la cena o su última comida del día. Ya que en caso de excederla con frecuencia o cada día puede tener graves consecuencias en su salud.

La hora ideal para comer la cena

Es normal que aveces tenga antojos de medianoche o de madrugada pero lo mejor es que tome un vaso de agua y trate de dormirse de nuevo. Según lo explicó este profesional de la salud la hora ideal para comer son máximo entre las 6:00 y 7:30 de la noche. Mejor si es cuatro horas antes de acostarse a dormir, ya que esa hora coincide con el último pico de insulina debido a los cambios hormonales de su ritmo circadiano.

Coincidir con este pico permite que los alimentos que se come se metabolicen de forma adecuada. Por lo que si come a altas horas de la noche, después de las 9, 10 , 11 pm e incluso la madrugada va hacer que las grasas, carbohidratos y proteínas no se metabolicen de forma correcta. Con esto tendrá riesgo de tener enfermedades metabólicas, obesidad o sobrepeso.

