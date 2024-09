Crisis de matrículas en las universidades colombianas: evaluación de estrategias y propuestas de mejora

Por: Dustin Tahisin Gómez Rodríguez |

La educación superior en Colombia enfrenta un reto significativo: la disminución en las matrículas, tanto en instituciones públicas como privadas.

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), entre 2017 y 2022, la tasa de matrícula en programas de pregrado se redujo en un 5.3%, pasando de 2,322,000 estudiantes matriculados en 2017 a 2,199,000 en 2022 (MEN, 2023).

Este descenso está vinculado a factores económicos, sociales y estructurales, que han limitado el acceso y la permanencia en la educación superior. Esta situación tiene implicaciones profundas no solo para las instituciones educativas, sino también para el desarrollo socioeconómico del país, dado el papel crucial que juega la educación en la movilidad social y el crecimiento económico.

En particular, la baja de matrículas en las universidades colombianas es un problema complejo que requiere un enfoque multifacético. Aunque las instituciones han implementado diversas estrategias, es necesario un mayor énfasis en la calidad educativa, la relevancia de los programas y la equidad en el acceso a la educación superior. Solo mediante una combinación de estas estrategias se podrá revertir la tendencia actual y garantizar un futuro sostenible para la educación superior en Colombia.

Análisis crítico de las estrategias implementadas

En respuesta a la disminución de matrículas, varias universidades han optado por diversificar sus programas académicos. Sin embargo, esta estrategia ha tenido resultados mixtos. Un estudio reciente indicó que el 60% de los nuevos programas no alcanzaron las expectativas de inscripción, lo que sugiere que la oferta no siempre se alinea con la demanda real del mercado laboral (González & Pérez, 2022).

No obstante, la diversificación, en ausencia de estudios de mercado sólidos, puede llevar a una proliferación de programas con baja demanda, lo que no solo compromete la calidad educativa, sino que también diluye los recursos disponibles para los programas que sí tienen potencial de crecimiento. De la misma manera, se ha observado una falta de enfoque en áreas clave como las STEM, esenciales para el desarrollo tecnológico y económico del país (Rodríguez et al., 2021).

De igual modo, las universidades han incrementado la oferta de becas y descuentos en matrículas como medida para mitigar la baja en inscripciones. Según el MEN, el número de becas ofrecidas aumentó en un 25% entre 2020 y 2022, lo que ha permitido que más estudiantes accedan a la educación superior a pesar de las dificultades económicas (MEN, 2023). Sin embargo, los incentivos financieros han sido efectivos en el corto plazo, su sostenibilidad a largo plazo es cuestionable, especialmente en instituciones con recursos limitados. Sin olvidar, que estas medidas no identifican problemas estructurales como la precariedad del empleo juvenil, que sigue siendo un obstáculo significativo para la continuidad educativa (Sánchez & Martínez, 2022).

Las alianzas entre universidades y empresas han sido promovidas como una estrategia clave para aumentar la relevancia y empleabilidad de los graduados. En 2022, el 35% de las universidades colombianas reportaron alianzas activas con el sector productivo, lo que se reflejó en un aumento del 15% en las tasas de empleabilidad de sus egresados (MEN, 2023). No obstante, logros, existe el riesgo de que la educación superior se oriente excesivamente hacia las necesidades inmediatas del mercado laboral, descuidando la formación integral de los estudiantes. De igual modo, la dependencia de las universidades en estas alianzas podría comprometer su autonomía académica y su capacidad para desarrollar un pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes (López & Hernández, 2021).

La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de modalidades de enseñanza a distancia y aprendizaje híbrido. En 2022, el 70% de las universidades colombianas reportaron haber implementado alguna forma de educación virtual o híbrida, lo que permitió un aumento del 10% en la matrícula en comparación con los programas presenciales (Ramírez et al., 2023). Aunque la educación digital ha demostrado ser una herramienta poderosa para ampliar el acceso, también ha exacerbado las desigualdades existentes, especialmente en áreas rurales donde la conectividad sigue siendo limitada. Asimismo, la experiencia educativa en entornos virtuales no siempre alcanza la calidad de la enseñanza presencial, lo que puede afectar el aprendizaje y la retención de los estudiantes (Martínez & Gómez, 2022).

Sugerencias

Las universidades deben llevar a cabo estudios de mercado más detallados y continuos para ajustar su oferta académica a las necesidades del mercado laboral, garantizando así una mayor relevancia y demanda de sus programas.

Es crucial que las universidades prioricen la calidad sobre la cantidad en sus programas académicos. Consolidar y fortalecer programas relevantes puede mejorar la reputación y el atractivo de la institución, reduciendo así la baja de matrículas.

Más allá de ofrecer becas, las universidades deben implementar programas de apoyo que aborden las barreras económicas, académicas y emocionales de los estudiantes, aumentando así la retención y éxito estudiantil.

La innovación en la educación debe ir acompañada de estrategias para cerrar la brecha digital, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje, independientemente de su origen socioeconómico.

