CÉSAR CURVELO

febrero 21, 2024

En principio te presento un sucinto resumen de sinónimos y definiciones ─con los infaltables comentarios─ para que tengas, a la mano, precisas pruebas reinas de lo que voy a plantear respecto a las cortes supremas de… “jueputicia”. Así, pues, ármate de serenidad y paciencia, como dice Kalimán.

Quizás ya sabes qué es un «acrónimo». Seguro tienes idea. Por silas ─por si las moscas─, te traigo la segunda acepción de la RAE, Reyal Academia chapetona de la lengua:

“2. m. Vocablo formado por la unión de elementos de dos o más palabras, constituido por el principio de la primera y el final de la última, p. ej., ofi(cina infor)mática, o, frecuentemente, por otras combinaciones, p. ej., so(und) n(avigation) a(nd) r(anging)”.

¡Vaya!, los olímpicos defensores del chapetoñol ─apoltronados en abullonados sillones de sus oficinotas ubicadas en una inexpugnable torre de marfil madrileña─ acuden a un acrónimo derivado del inglis como si no hubiera ejemplos en nuestro ñamericano, mejicoñol o castellano puro y llano.

Cabe reconocer que, en un aparte aclaratorio de la ASALE ─Asociación de Academias de la Lengua Española─, sí trae a cuento ejemplos en el idioma contenido en el artículo 10 de nuestra Constitución:

“…conspiranoico (de conspi[ración] + [pa]ranoico), juernes (de jue[ves] + [vie]rnes), teleñeco (de tele[visión] + [mu]ñeco). Hay acrónimos que incluyen completo alguno de los términos que los forman, como petrodólar (de petró[leo] + dólar), publirreportaje (de publi[cidad] + reportaje) o viejoven (de vie[jo] + joven).”

Acrónimo se diferencia de «sigla». La primera acepción de sigla de la RAE es: “1. f. Abreviación gráfica formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja; p. ej., ONU por Organización de las Naciones Unidas, ovni por objeto volador no identificado, IPC por índice de precios al consumo.”

Y también del parónimo «acróstico». Y otra vez recurrimos a la roída, manida y jodida RAE:

“1. adj. Dicho de una composición poética: Constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase. U. t. c. s. m… 2. m. Palabra o frase formada con la composición acróstica. 3. m. Pasatiempo que consiste en hallar, a partir de unas definiciones o indicaciones, las palabras que, colocadas en columna, forman con sus iniciales una palabra o frase.”

Toda esta retahíla para hablar de una qué es una corte suprema de… jueputicia. «Jueputicia» es un acrónimo. Veamos:

JUE(ces)… Juez es sinónimo de magistrado, árbitro, mediador, enjuiciador, sentenciador y togado. Fuente: Wordreference.

PU(ñeteros)... “1. adj. coloq. Molesto, fastidioso, cargante. Sin.: fastidioso, enojoso, tedioso, pesado, latoso, desagradable, inaguantable, incómodo, insoportable, latero, chocante...” Según la ASALE.

TÍ(teres del)

CI(rco de los)

A(caudalados)

Los significados de las últimas tres bien los debes saber.

Ahora sí entremos en materia, a ver cuál es la vaina-carajada-ijuegranchingada de altos tribunales ─en buena parte de nuestro continente Aviayala y otros lares del mundo ancho y ajeno─ que no cumplen sus deberes con la excusa de que son los chachos non plus ultra de la película y que, por tanto, pueden hacer y deshacer lo que les dé la regalada gana.

Como dijo AMLO en la mañanera del 31 de enero de 2024, eso se debe a que son títeres de plutócratas neoliberales: “Ellos son piezas. Tienen jefes.”

Imagínate quiénes son esos fiúrers. Cabe, de paso, recordar que la palabra “corte”, dada en algunos países a estos tribunales, proviene de las oscurantistas cortes de los aristocráticos reyezuelos medievales. Esto lo explica Eduardo Haro Tecglen en su Diccionario político.

Tanto en Méjico como en Colombia ─y otros países de nuestra gran Patria Grande─, hay uno que otro sabiondo magistrucho que se cree la última Big Cola, manzana Postobón o jugo Pulp del desierto.

Por tanto, es hora que comencemos a replantear la forma en que son escogidos los susodichos togados. Sería parte de la solución al problema.

AMLO propone que sean elegidos por la misma ciudadanía.

Bien hecho. En el país azteca se requiere de una mayoría calificada del parlamento para aprobar tal reforma judicial y por eso el partido de gobierno, favorito para ganar la presidencia con Claudia Sheinbaum Pardo, hace campaña para lograr los votos necesarios para lograr las 2/3 de los congresistas en las dos cámaras del Congreso. Ya veremos cómo le irá el domingo 2 de junio a Morena, Movimiento de Regeneración Nacional.

Se debe innovar en cuanto al proceso respectivo. Podría ser por un sistema indirecto, en que se eligieran primero electores por áreas vecinales determinadas. Por cierto, el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, tiene una división en sectores y secciones vecinales.

A propósito, y ya para finalizar, la CIDH, Comisión Interaviayalina de Derechos Humanos, ha ordenado a nuestro tribunal supremo cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección del titular responsable legal de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible (el subrayado es nuestro) ¿Se irán a hacer los locos?

Y mi gente bella-masiva-popular, ¿qué dice?

Habrá que hacer una encuestica al respecto.

Una encuesta seria. ¡Qué no sea una encuestucha de uno de esos medios juemíchicas, juemadres y juepúchigas que tú sabes! Mejor dicho, Chicho, de esos hijuepu… so la gallina el güevo…