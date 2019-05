Corte Internacional Anticorrupción, una propuesta con sello colombiano

En Colombia, el concepto de Corte Internacional Anticorrupción viene tomando fuerza institucional y en materia de opinión de forma arrolladora, entre otras porque el problema mundial de la corrupción en nuestro país representa uno de los índices de mayor preocupación de la ciudadanía, al menos así lo muestran los distintos sondeos de opinión, donde la corrupción está en el top 3 de los hechos que más insatisfacción genera en los colombianos.

En una encuesta hecha por la Andi en 2016, el 84% de los encuestados consideraron que las empresas en Colombia han tenido algún intento de extorsión, pero alienta mucho saber que cuando se pregunta si la toma de medidas puntuales en el combate contra la corrupción funcionaría, la opinión responde positivamente y sobrepasa en algunos casos el 90% la aprobación de medidas anticorrupción.

Publicidad

Lo descrito en las últimas líneas demuestra que en Colombia, como lo viene liderando el gobierno del presidente Duque, avanzar en una propuesta como lo es la creación de la Corte Internacional Anticorrupción tendría no solo todo el sentido, sino la aprobación de la ciudadanía.

Publicidad.

Ya entonces tenemos avances positivos en ese sentido, no solo con la iniciativa presentada por Colombia en el seno de la ONU el pasado 24 de enero para la creación de la Corte Internacional Anticorrupción, también encontramos las reuniones académicas que ha sostenido el canciller Carlos Holmes Trujillo con especialistas y expertos en la materia como el juez Mark L. Wolf, presidente de Integrity Initiatives International con el propósito de aunar esfuerzo para la creación de la Corte. Adicional a lo anterior, esta semana el canciller Holmes Trujillo está en Boston con una serie de expertos a nivel mundial discutiendo la forma y fondo de esa Corte en el American Academy of Arts and Sciences.

Quiero entonces dejar a ustedes esta reflexión para que entre todos podamos discutir qué es lo más provechoso para Colombia y el mundo en el combate contra la corrupción, lo cierto es que ya hay una iniciativa rodando y esta iniciativa es promovida por Colombia.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!