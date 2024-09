- Conozca la taquería mexicana que la está rompiendo en el barrio Galerías de Bogotá

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

septiembre 17, 2024

En un paso fugaz por Bogotá de camino al sur del país me llamó la atención una esquina en el barrio Galerías en donde sobresale un gran mural que dice "taquería hermanos blanco", tacos hechos al fuego. Se trata de una nueva propuesta de una familia que quiere hacerle un homenaje a su padre por intermedio de la gastronomía.

Padre que vivió la mayor parte de su vida en esa cuadra del barrio y en donde tuvo una pequeña empresa por allá en los noventas; la diferencia la marcan porque absolutamente todas las cocciones las hacen en leña, lo cual le da un sabor diferente y mejorado a los platos que presentan en la carta. Al entrar al sitio (porque no me iba a quedar con ganas de probar) se siente el olor a campo, en medio de un ambiente jovial con una decoración rústica que corta muy bien.

Analizando el menú me di cuenta que en la carta hay nombres de todos los integrantes de esa familia de donde provienen los dueños del lugar; por ejemplo los tacos de la tía Elva son unos que preparan con cerdo en achiote y especias acompañado de piña, cebolla y cilantro. También están los tacos del jefe Humberto que van con birria de res, queso cebolla y cilantro, o los tacos de la Nona Manuelita que son en pollo chipotle con guacamole, cebolla y cilantro. Y así con tres o cuatro tipos de tacos más que hacen las delicias de los comensales que por el olor a ahumadito, siempre llegan al lugar buscando poder probar algo de lo ofrece la deliciosa taquería de la que ya muchos hablan y que está causando furor en la capital del país. Recomiendo probar unas entraditas de "nachos casados" (totopos, refrito, queso crema, jalapeño, guacamole y pico e gallo)

Me encantan los restaurantes que tengan un buen concepto y sobre todo una bonita historia detrás de sus inicios; si bien Galerías no es el barrio más antiguo de Bogotá, si tiene una enriquecedora historia por su ubicación, por la cercanía del estadio Nemesio Camacho "El Campín" y por el antiguo almacén Sears que lamentablemente ya desapareció de nuestro país. Evocan sus calles la antigua capital en donde los domingos disfrutaban las familias en sitios de esparcimiento sanos y abundantes zonas verdes. O yo no sé si es porque ya extrañaba mi ciudad y este restaurante me volvió a conectar con el pasado, o tal vez sean las tortas que venden en el sitio, como las que se comía el Chavo del 8, pero mejoradas con un pan brioché que se me antoja más gustoso y suave a la hora de morder.

Del producto anterior se destacan en la carta, la torta del tío mancho que va con chicharrón, tamarindo, cebolla, y cilantro. De igual manera la torta de la jefa Cecilia con carnitas de cerdo y guacamole o la torta de la tía Olga (yo creo que era la fit de la familia) con orellanas, shitake, guacamole, cebolla y cilantro.

No van a gastar grandes fortunas ni grandes cuentas porque sus precios están bastante competitivos; para terminar pueden probar un buen coctel de tequila, una cerveza michelada o las tradicionales aguas frescas mexicanas de Jamaica, limón y tamarindo.

¡Vayan antes de que se vuelvan más famosos! ¡Abajo les dejo las coordenadas y el Instagram!

Dirección: carrera 24 No 50- 01 barrio Galerías, Bogotá

Instagram: @hermanosblanco_taqueria