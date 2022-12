Concepción Baracaldo terminó de directora del ICBF por un golpe de suerte del que están arrepentidos

.Publicidad.

Aunque en la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sería nombrada un alfil del senador Alexander López, a última hora el presidente Petro cambió de decisión. Le cumplió con la presidencia de Colpensiones en la que designó a Jaime Dussan que desde la Secretaria General del Polo y unido al senador Alexander López y Álvaro Argote, pusieron la maquinaria en función de la candidatura de Petro y la entrada prematura del partido al Pacto Histórico.

Sin embargo, el presidente escuchó a la primera dama, Verónica Alcocer, que le recomendó para el cargo un nombre bastante conocido para la familia: Concepción Baracaldo, su vecina desde hace diez años en el conjunto Santa Ana de Chía II a las afueras de Bogotá, y quien además se ha convertido en amiga de Alcocer.

La más sorprendida del nombramiento fue la misma Baracaldo que no tenía experiencia en niñez y adolescencia, pero no se inmutó en aceptar la atractiva oferta. A pesar del golpe de suerte, las diferencias entre el presidente Petro y Concepción Baracaldo son cada vez más evidentes. Hace 3 semanas, Petro la regañó en público y calificó su trabajo como una mala gestión. No es la única vez que la directora del ICBF está en el ojo del huracán, su presencia a las regiones ha nula y se ha ausentado en los debates sobre la niñez que han tenido lugar en el Congreso. Todo juega en su contra.

