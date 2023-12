Con Oxxo, Cruz Verde y Coca Cola, Eva Gonda volvió su empresa la tercera más valiosa de México

.Publicidad.

Las acciones de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), con presencia en Colombia a través de sus tiendas OXXO, Coca-Cola Femsa y las farmacias Cruz Verde, han subido más de 40% en lo que va de 2023. Es el resultado exitoso de un reacomodo de sus planes para enfocarse en sus negocios estratégicos: Coca-Cola Femsa, Oxxo, Farmacias y Gasolineras (estás últimas solo operan en México), desinvertir en el sector cervecero, el origen de su riqueza llegando a ser el segundo accionista más importe de Heineken.

El Grupo Femsa le pertenece a la mexicana Eva Gonda Rivera de Garza y sus hijas. Esta se convirtió en la mujer más rica de México después de la muerte de su esposo, Eugenio Garza Lagüera en 2008, aunque desde hace varios años su fortuna fue superada por María Asunción Aramburuzabala (gracias a su participación en el Grupo Modelo que fue vendido al gigante cervecero Anheuser-Busch InBev). El emporio tiene como socias a sus cuatro hijas, una de ellas, la mayor, Eva María Garza Lagüera Gonda está casada con José Antonio Fernández.

Las decisiones del Grupo están a cargo de José Antonio Fernández Carbajal, a quién se le conoce como “el diablo” por su habilidad en los negocios. Es presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA y había ocupado durante varios años el cargo de director general, posición a la cual volvió de manera interina en julio de este año ante el retiro por enfermedad del anterior director.

A diciembre de este año FEMSA tiene una capitalización de mercado de US$ 55.384 millones, con lo que es la tercera empresa más grande de la Bolsa Mexicana de Valores, sólo detrás de Walmart de México (US$ 72.409 millones) y de América Móvil que vale US$ 58.078 millones.

Entre sus líneas de negocios, de enero a septiembre de este año el que más creció fue Proximidad Américas, que incluye las tiendas Oxxo, el cual aumentó sus ingresos en un 20,8 %, impulsado por fuertes tendencias de tráfico principalmente en Latinoamérica que incluye a Chile, Perú y Colombia, en donde los planes apuntan a tener tiendas en cada esquina. Así como la compra de decenas de pequeñas farmacias para incluirlas en su red Cruz Verde, que completa cerca de 750 locales en el país y que ha crecido exponencialmente.

Durante el mismo período, Femsa Salud Colombia, que corresponde a las Farmacias Cruz Verde, tuvo un incremento en ventas del 16.9 %, logrando que como negocio generara un 13.6 % de crecimiento, pues los demás países donde opera crecieron sus ventas en menor proporción, Chile (6.6 %), Ecuador (0.8%) y México (7.0 %).