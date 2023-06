Con las pruebas ahí y nadie hace nada: ¿el Banco Falabella patrocina fraudes? (Sigue la novela)

Segunda parte de la denuncia, pues interpuse un derecho de petición a tiendas Falabella. Me respondieron que no tenían ninguna responsabilidad y que la culpa era mía

Por: Nelson Mayorga |

junio 06, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Quiero comentarles que yo escribí un artículo, que ustedes publicaron, sobre un fraude que sufrí con

mi tarjeta de crédito del Banco Falabella el 29 de marzo del presente año.

-Publicidad.-

Esta es la segunda parte de la denuncia, puesto que interpuse un derecho de petición

a tiendas Falabella porque el Banco Falabella me respondió que no tenían ninguna responsabilidad

y que la culpa era mía por no custodiar la tarjeta y que pidiera información sobre las compras

fraudulentas en ese establecimiento.

Interpuse derecho de petición con fecha 24/04/2023 y que fue radicado con el # 1-140090783692,

por las compras fraudulentas que hicieron con mi tarjeta de crédito del Banco Falabella el

29/03/2023.

Publicidad.

En el derecho de petición solicité que me absolvieran las siguientes preguntas: Solicito a TIENDAS

FALABELLA que me respondan las siguientes preguntas:

1. Que explique por qué me remiten un extracto en donde figuran las compras fraudulentas

denunciadas, pero al revisar en las compras realizadas por mí en Tiendas Falabella, no

aparecen bajo mi cuenta y cédula dichas compras.

2. Que indique por qué no se devolvieron las mercancías compradas fraudulentamente, si yo

avisé al banco el mismo día y en la siguiente hora a las compras, la tarjeta fue bloqueada y

estaba dentro de los cinco (5) días reglamentarios para solicitar la devolución de las compras

fraudulentas

3. Que indique bajo qué número de cédula fueron realizadas esas compras, en cual tienda de

Falabella las hicieron y a que dirección enviaron las mercancías que fueron compradas

fraudulentamente.

4. Que, si dichas mercancías no fueron enviadas, procedan a la devolución del valor para que

sean anuladas en mi extracto.

5. Que el banco me remita un nuevo extracto donde se verifique que dichas compras sean

descargadas y me indiquen cual es el valor verdadero que les debo pagar.

Recibí una respuesta totalmente desalentadora donde se limitan a decir que las compras no fueron

realizadas bajo mi número de cédula y que no me pueden dar información sobre las compras

fraudulentas, quien las hizo, si las devolvieron o no y que pasó con el valor de esas compras. Dicen

que ellos presumen la buena fe y que presumen que las personas que compran son clientes, peo

que el tarjetahabiente es el que asume la custodia de la tarjeta.

Antes de esta respuesta, recibí un correo de las tiendas en donde me pidieron varios datos como

fecha de la compra, medio de pago, dígitos de la tarjeta, valor, franquicia y código de autorización

Les respondí lo que me preguntaron y le confirmé que yo avisé que era un fraude y solicité que las

mercancías compradas se devolvieran, pues estaba dentro del tiempo de retracto que dicta la ley.

Finalmente dicen que no poseen grabaciones de ese día porque ya se borraron. Imagínese una

Multinacional como es Falabella que vende millones de dólares al mes y dice que no tiene capacidad

tecnológica para grabar sus operaciones. Por lo anterior, solicité que me sea entregada dicha

información, en especial si devolvieron las mercancías para que informen al banco y éste descuente

de mi tarjeta estas compras fraudulentas, deuda que se encuentra vencida y generando intereses

de mora.

Ahora quedé en el limbo porque ni el Banco ni tiendas Falabella me dan una respuesta de qué paso,

pero me están llamando todos los días del Banco que mi deuda está vencida desde el 30 de abril y

que está generando intereses de mora y gasto de cobranza.

No sé qué hacer, denuncié ante la Fiscalía General de la Nación, pero no he obtenido respuesta y

esta situación me está generando alteraciones con lo sicológico, en lo económico y en lo familiar

3162390299

[email protected]