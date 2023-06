Ni Norah Jones ni Julieta Venegas: es Mónica Giraldo, la magia de la guitarra caribe, de gira

Por: Lucrecia Rotlewicz |

junio 06, 2023

Nominada al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista

Ha recibido dos Premios Billboard como cantautora

Seis trabajos discográficos publicados

30 videoclips incluyendo versiones oficiales y videos liricos

Hubo un tiempo hace parte de los discos más relevantes del 2021 en El Espectador.

Presentaciones en el Hay Festival en Cartagena, el Teatro Julio Mario Santo Domingo, Barranquijazz

Conciertos en Estados Unidos, México, Francia, Japón, entre otros países.

Es Embajadora del Berklee College of Music en Colombia

Ha realizado colaboraciones con Totó La Momposina y Mafalda Veiga (Portugal), entre otros artistas.

La crítica musical latina ha aplaudido sus canciones acercando su trabajo al de artistas como Norah Jones, Marisa Monte y Julieta Venegas

La cantante y compositora colombiana Mónica Giraldo llevará su folk latino con raíces del caribe colombiano de gira. Un tour que la llevará junto a su trío a las ciudades estadounidenses de Boston, Philadelphia, Nueva York y Washington DC. Mónica Giraldo -quién también hace parte del cartel de Festival Cordillera 2023- comenzará esta gira estadounidense en Boston, una ciudad que lleva en el corazón pues allí pasó gran parte de su vida mientras cursaba sus estudios de música becada en Berklee College of Music. Las puertas del City Winery de Boston se abrirán para ella el próximo 12 de junio.El tour continuará en Philadelphia, donde se presentará el 14 de junio y el día siguiente, llegará con su guitarra a cantar su repertorio en el icónico Lincoln Center de Nueva York, como parte del festival Summer for the City. Este espacio para las artes, la música y el cine es el corazón del movimiento cultural de la gran manzana. La gira en Estados Unidos terminará en su capital, Washington DC, en The Hamilton, un espacio en el centro de la ciudad muy cercano a los espacios gubernamentales de dicho país. Con seis discos publicados y una nominación al Grammy Latino, Mónica Giraldo sigue llevando sus canciones a más oídos desde los escenarios más importantes del continente. Datos sobre la carrera musical de Mónica Giraldo