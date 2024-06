Con gira que incluye a Colombia, famosa banda pop busca borrar acusaciones de acoso y abuso sexual

Die Antwoord fue denunciada por su hijo adoptivo Tokkie. Más artistas también se han pronunciado contra los intérpretes de "I fink you freeky" y "Enter the ninja"

La agrupación de electro rave Die Antwoord ha anunciado su gira por el continente llamada Flame On Muddaf*cka North & South American Tour 2024, en la que tendrán varias fechas en Estados Unidos y también en algunos países de Latinoamérica como Chile o México. Se presentarán en Bogotá el próximo 16 de noviembre en el Royal Center, luego de un receso de varios años y de una denuncia de abuso que tuvo repercusiones mundiales.

En abril de 2022, Gabriel 'Tokkie' Du Prez, hijo adoptivo de la banda, denunció que sus padres Watkin Tudor Jones (Ninja) y Anri Du Toit (Yolandi), habrían cometido contra él abuso físico, emocional, sexual, explotación y esclavitud; así como también dijo que el mismo delito habría sido cometido con otros niños, entre ellos su hermana Sixteen Jones. Estas denuncias hicieron parte de un documental emitido por la cadena sudafricana News 24.

"Me hicieron sentir como si fuera un esclavo. Me adoptaron para ser un esclavo, me hicieron sentir que no me querían realmente”, declaró du Preez, según un artículo publicado en la época por la revista Rolling Stone. El texto también dice que el joven acusaba a la pareja de haberlos sometido a él y a su Sixteen Jones a sustancias psicoactivas, pornografía y juguetes sexuales desde muy temprana edad", su hermana sigue con la pareja y ha negado las acusaciones.

La banda Die Antwoord, quienes entonces eran pareja, adoptaron a Du Prez cuando él tenía nueve años. Según han dicho los miembros de la agrupación, el niño venía de un hogar carenciado con muchos problemás. Además, padecía tipo extraño de displasia facial. El documental fue realizado por el exdirector de la banda Ben Jay Crossman, quien expone la teoría de que el dúo de músicos habría adoptado a 'Tokkie' para utilizarlo como un personaje extravagante para sus videos.

La agrupación tiene otra versión de la historia, para ellos 'Tokkie' se volvió adicto a las drogas y Ben Jay Crossman se habría confabulado con él para presentar una mala imagen de Die Antwoord. En uno de sus comunicados, en el que hablan de paz mundial y mencionan creer en Dios, incluso acusan al documentalista de ser un desempleado que se la pasa buscando imágenes del dúo para sacar de contexto.

Pero Waykin Tudor Jones, mejor conocido como Ninja, también ha tenido que enfrentar otras duras acusaciones. En 2014, cuando la cantante gringa Dionna Dal Monte lo acusó de abuso sexual y en 2019 cuando fue acusado por el mismo delito por la cantante australiana Zheani Sparkes y también retirado de un festival por hostigar al DJ homosexual Andy Butler.

En 2022, un famoso rapero estadounidense llamado Danny Brown, también dijo que Ninja habría intentado besarlo y que lo hostigó asegurándole que encontraría el hotel donde se hospedaba. La declaración está en video en internet.

Anri Du Toit (Yolandi) también fue acusada por 'Tokkie' de acoso sexual y de mostrarse borracha y desnuda ante él en la habitación cuando era un niño.

Con los anuncios de la nueva gira de Die Antwoord, usuarios de internet de todo el continente han arremetido, no solo contra la banda, sino contra los medios que simplemente han informado sobre los conciertos del grupo.

Así fue como los sudafricanos de Die Antwoord se volvieron gigantes a nivel mundial

Die Antwoord apareció a fines de la primera década del nuevo milenio con un disco poco exitoso llamado S.O.S., del que se desprendieron dos grandes éxitos que le dieron visibilidad llamados "Enter the ninja" y "Rich bitch". Gracias al impacto de estas canciones firmaron con la discográfica Interscope.

Para su segundo disco ya habían roto la relación con el sello, quienes aparentemente habrían querido controlar la creatividad del grupo y presentaron el disco con el que comenzaron a posicionarse llamado Tension. La prensa le prestó poca atención al álbum, pero éxitos como "I fink you freeky" y "Baby's on fire" los hicieron destacar en redes sociales y festivales.

La agrupación se mostraba como irreverente y lunática, además Die Antwoord iba en contra de lo que se veía en el pop convencional, como cuando hicieron un video ridiculizando a Lady Gaga. Fueron acusados de usar las imágenes de la gente pobre para promocionarse y en la época se viralizó un video de Yolandí maltratando a una mujer indigente francesa.

Con el tiempo la banda fue pasando de moda y brillando únicamente cuando lanzaban algún éxito, su último disco House of zef fue publicado en 2020, dos años antes de las denuncias de su hijo adoptivo Gabriel Du Prez.