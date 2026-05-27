- Con asesoría China, dos universidades colombianas van a modernizar el cultivo de arroz

Fueron escogidas para el experimento las universidades de Antioquia y Pedagógica cuyos rectores acompañaron al Mineducación en su visita a Beijing

En medio de la visita a China del ministro de Educación Daniel Rojas Medellín se firmó un acuerdo para la creación de un Centro de Desarrollo Tecnológico enfocado en producción agrícola. El proyecto será liderado por tres universidades: las colombianas Universidad de Antioquia y Universidad Pedagógica Nacional, y la china South China Agricultural University (SCAU).

Una vez entre en funcionamiento, el centro tendrá un énfasis especial en la producción de arroz. El respaldo de la SCAU, cuyo rector es el profesor Xue Hongwei, es considerado estratégico por varias razones.

La universidad china es reconocida por su experiencia en investigación agrícola y biológica aplicada a climas tropicales y subtropicales, características que comparte buena parte del territorio colombiano. Además, cuenta con una línea de investigación especializada en arroz, una de sus principales áreas de desarrollo científico.

Colombia espera beneficiarse de los avances tecnológicos desarrollados en China. La SCAU es conocida por haber diseñado y construido la primera granja de arroz no tripulada del mundo. El profesor Luo Xiwen desarrolló y opera un sistema totalmente automatizado en el que tractores, cosechadoras y camiones de carga funcionan de manera autónoma.

Otro de los avances implementados por la universidad china es un sistema inteligente de control de plagas. Los investigadores de la SCAU utilizan modelos de inteligencia artificial que, según la institución, superan los métodos convencionales de detección.

Los objetivos incluyen la fortificación del grano, la reducción de costos de producción y el fortalecimiento de la competitividad nacional. La fortificación consiste en agregar vitaminas y minerales al arroz comercializado en el país.

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En cuanto a la reducción de costos, se busca optimizar la cantidad de semillas utilizadas por hectárea para disminuir gastos de producción. Sobre competitividad, las investigaciones estarán orientadas a regiones arroceras como Casanare, Meta y Tolima.

Según el Dane, en estos tres departamentos se producen cerca de 2,8 millones de toneladas de arroz al año, equivalentes a cerca del 70 % de la producción nacional.

El arroz es uno de los alimentos centrales en la dieta de los colombianos. Cada persona consume entre 45 y 57 kilogramos al año y el 98 % de los hogares del país incluye este producto en su alimentación.

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