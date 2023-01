¿Cómo va el Icetex a cinco meses del nuevo gobierno?

Tras el anuncio de la reducción de las tasas de interés, la expresidenta y la ex copresidenta de la ACREES decidieron darle una mirada a esta y otras medidas

Por: Ángela Cruz Bernal y Daniela Alvarez Gallo

enero 23, 2023

El 12 de enero nos levantamos con la noticia de que el Icetex anunciaba una reducción en la tasa de interés para aquellos jóvenes que estaban pagando un crédito con la entidad. La medida fue producto de una histórica alza en la inflación en el país que afectó gravemente a las familias colombianas. Ahora bien, mucha información ha circulado al respecto por las redes, así que nos dimos a la tarea de conocer cómo y para quiénes funcionan estos nuevos alivios, cómo se conectan con el anuncio dado a final de año de una tasa de interés de IPC + 0%, y cuáles son las tareas pendientes de este gobierno respecto a la reforma de la institución (que hoy resulta clave para las/os estudiantes en el país). Cabe anotar que la reforma integral a la entidad debe darse en el marco de las necesidades del Sistema de Educación Superior, del urgente llamado a saldar el déficit con las universidades e ITTU públicas, y de la gratuidad universal (que con el panorama económico se hace aún más necesaria y difícil).

El gobierno de Gustavo Petro se posesionó el 7 de agosto de 2022 (llevamos apenas 5 meses de gobierno) con unos compromisos claros para la educación superior del país, entre ellos un sistema que permitiera a los 900.000 deudores del Icetex aliviar la gran carga que han venido adquiriendo con la entidad en un contexto de recesión y de pérdida de capacidad económica para el grueso de la población colombiana. En diciembre de 2022, con la reforma tributaria se aprobó, mediante el artículo 95 (Ley 2277 de 2022), un aporte de las universidades, en su mayoría privadas, para cubrir los puntos adicionales que se causaran sobre el IPC en los créditos educativos. Esto en la práctica determina que exista una tasa de interés del IPC + 0% para los estudiantes que se encuentran activos en la universidad y que cuentan con un crédito a largo plazo, también para aquellos con líneas de mediano o corto plazo que soliciten desembolsos a partir del segundo semestre de 2023.

Lo anterior genera un efecto positivo y es que se dejan de capitalizar intereses de la época de estudio de esos créditos, lo cual ha sido una exigencia histórica del movimiento estudiantil. Estas dos medidas, según cálculos del Icetex, beneficiarán a alrededor de 110.000 usuarios que hoy se encuentran vinculados y a los nuevos estudiantes que adquieran créditos. Sin embargo, esta medida nunca fue pensada para los deudores que se encuentran en periodos de amortización ni gracia porque es dependiente del aporte de las universidades privadas a sus estudiantes activos, tampoco se anunció así. Aunque los créditos con intereses del 0% real son un horizonte deseable, si lo que se desea es ampliar el acceso a la educación superior como derecho, esta medida está asociada a un aporte de las instituciones, que en este caso sería en su mayoría de las privadas.

Esto puede derivar en un incremento general en las matrículas, aunque el texto de la reforma que fue aprobada lo prohíbe. No obstante, aún no es claro cómo se va a verificar que esto no suceda y que tampoco se impacten otro tipo de costos pecuniarios derivados de la actividad administrativa que realizan las universidades (derechos de grado, expedición de recibos, cobro de créditos adicionales, etcétera). Así pues, es importante evaluar en el mediano plazo el efecto de esta medida sobre el precio de las matrículas de las universidades privadas y presionar por el control de estas desde el Ministerio de Educación, como ocurrió a finales del año pasado.

Con eso en mente, ¿entonces qué pasa con los jóvenes que ya culminaron sus estudios y están en periodo de amortización (es decir, que se encuentran pagando el crédito que en años pasados adquirieron con intereses altísimos)? Bueno, esos créditos, dependiendo de la línea adquirida, tenían tasas del IPC + 7%, 9% o 12%. Con la nueva medida del Icetex, si la persona había tenido un buen historial de pago sus intereses, se reducirán al IPC + 2%. Por el contrario, si no habían tenido un buen historial, sus intereses se reducirán al IPC + 3%. ¿Cómo lograron que ningún crédito del Icetex supere el IPC +3%? Mediante una proposición que incluyeron en el Presupuesto General de la Nación para apropiar 350.000 millones de cuentas inactivas y rompiendo con la tradición de los anteriores gobiernos de establecer nuevos programas de subsidio a la demanda desde el Icetex (arrebatándole dinero a las universidades públicas).

En el pasado gobierno de Duque, múltiples organizaciones estudiantiles y congresistas alternativos construyeron y radicaron el Proyecto de Ley 151 de 2021 (reforma al Icetex) que plantea tasas de interés del IPC + 2% como techo para los créditos. Otra propuesta que va en concordancia con las exigencias del movimiento estudiantil y que aleja al Icetex de la institución bancaria rentista en la que se había venido convirtiendo en los últimos gobiernos. Aun así, el porcentaje de la tasa de interés sobre el IPC no era el único causante del sobredimensionamiento de los créditos del Icetex. La capitalización de intereses es una causa central de que los usuarios, en particular de la línea ACCES, denuncien que sus créditos se duplicaron o triplicaron en el tiempo.

El Icetex cobraba unos intereses en época de estudio y de gracia, pero cuando llegaba el momento de liquidar la deuda tomaba el capital prestado más los intereses en época de estudio y los intereses en época de gracia y sobre esa suma total calculaba unos nuevos intereses para la época de amortización. Icetex te arruina en su momento señaló que esta práctica llamada capitalización de intereses hacía crecer los créditos entre un 12% y un 47%. Por lo tanto, la decisión de llevar a cero los intereses durante la época de estudio significa una disminución importante en la dimensión de los créditos y elimina en la práctica la posibilidad de capitalizar esos intereses en el periodo de amortización.

Así mismo, el Icetex solía aplicar la capitalización de intereses no solo para tener un funcionamiento rentista, sino por la rigidez de los créditos que tiene con el Banco Mundial, lo cual se traslada a las/os usuarios por medio de las altas tasas de interés y la capitalización de intereses de los créditos educativos. Este es el problema central de la entidad y así lo han denunciado múltiples organizaciones estudiantiles y juveniles. En consecuencia, es imprescindible que el Icetex renegocie la deuda con el BM para solucionar su problema estructural y darle un alivio de largo plazo a los endeudados. No habrá soluciones de fondo sin una medida de este tipo. De hecho, Mauricio Toro, presidente del Icetex, ha enunciado en varias reuniones con organizaciones estudiantiles y juventudes de partidos políticos que coincide con este diagnóstico y que está buscando estrategias para solucionarlo. Esperamos que no se quede en anuncios verbales y pueda avanzar a ser compromisos reales.

De cualquier forma, estas iniciativas, que van en concordancia con las exigencias del activo movimiento estudiantil de los años pasados, se deben resaltar como un giro altamente positivo para el Icetex. No cabe duda de que estas decisiones tendrán implicaciones directas en los miles de deudores que tiene la entidad, pues verán alivianadas sus deudas y acortados sus tiempos de pago. Sin embargo, aún son muchos los retos que tiene la entidad y que se deben poner en la mira para lograr una verdadera y profunda transformación: eliminar el cobro de intereses en la época de gracia para terminar definitivamente la capitalización de intereses de los créditos educativos, renegociar la deuda con el BM buscando descuentos a la tasa de interés, acabar con las multas por abono a capital y estructurar una reforma que sostenga en el tiempo las importantes iniciativas que hoy se implementan para que no dependan de la voluntad política del gobierno de turno.