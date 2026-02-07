Cómo tres famosos españoles, un expresidente, el líder de un partido y un juez le sacaron millones al régimen de Maduro

Rodríguez Zapatero ya visitó a Delcy Rodrìguez, y él, igual que Juan Carlos Monedero y Baltazar Garzón, llevan años de relaciones política y económica con Miraflores

Tres figuras de España, el exjuez Baltasar Garzón, el cofundador del partido Podemos Juan Carlos Monedero y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han sido vinculadas, de una u otra manera y con distintos grados de evidencia, a pagos, contratos o beneficios procedentes del entorno del chavismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Zapatero con Delcy y Jorge Rodríguez en Miraflores el 6 de febrero

El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero está de devuelta a Caracas un mes después de la caída de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores que hoy, despojados de sus privilegios, poder y dinero, aislados deben responder ahora ante la justicia norteamericana en una cárcel de máxima seguridad Brooklyn, en el Distrito de Nuev York. Con una clara intención de mantener sus relaciones con el gobierno de Venezuela vivas viajó a Caracas para entrevistarse con la presidenta Delcy Rodríguez, a la que terminó obviamente elogiando.

Me reuní con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmando nuestro compromiso con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, en favor del encuentro entre venezolan@s, la unidad nacional y la estabilidad de nuestra República. pic.twitter.com/aYP7TKzzXi — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) February 7, 2026

Desde 2016, el expresidente español apareció en el escenario español. Ha desempeñado un papel central como mediador en la crisis venezolana buscando a través de una diplomacia informal buscarle aliados al régimen en cabeza de Nicolás Maduro y Cilia Flores para contrarrestar el creciente aislamiento internacional.

Su cercanía al chavismo, su defensa de procesos electorales cuestionados y su relación con figuras posteriormente condenadas por corrupción —como el exembajador Raúl Morodo— han alimentado sospechas.

El exmilitar de inteligencia chavista Hugo Armando El Pollo'Carvajal dijo estar en disposición de probar cómo el exembajador de Zapatero en Caracas, Raúl Morodo, cayó en la trama de contratos irregulares de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela -Pdvsa- obteniendo hasta 30 millones de dólares por dicho método. Morodo, condenado a 10 meses por el presunto blanqueo de fondos de la petrolera estatal, que implicó a su hijo Alejo, cuando este ya no estaba al frente de la embajada, a través de supuestos contratos simulados de asesoría legal suscritos con Pdvsa, entre 2012 y 2015. El hijo fue condenado a dos años por delitos fiscales. Para tapar el dinero procedente de los pagos se utilizó un entramado de sociedades interconectadas entre sí y creadas por la mujer del exembajador, Cristina Cañeque - MS Trading España SL-, el hijo de ambos y otros dos socios de estos, de origen venezolano.

Aunque Zapatero no fue acusado formalmente en ese caso, su nombre aparece en el debate político actual por su relación histórica con Morodo y su papel como mediador internacional con los gobiernos venezolanos, lo que ha llevado a que partidos de oposición pidan clarificaciones sobre una labor que pueda haber excedido lo meramente diplomático y lo vinculen en otros procesos recientes.

Casos colaterales, como el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a empresarios venezolanos investigados por blanqueo, han vuelto a situar su nombre en el foco mediático. Pese a ello, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han afirmado que no existen pruebas que acrediten una implicación penal directa del expresidente.

Los intereses políticos de Zapatero en Venezuela están siendo gestionados por su primo hermano y persona de máxima confianza, José Miguel Vidal Zapatero. Él ejerce su influencia en la sombra, forma parte de su círculo íntimo y está coordinando la estrategia para salvar la posición de poder de Zapatero en el país tras la detención de Maduro, y sobre todo, evitar que sus estrechos lazos con Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro lo conduzcan a serios problemas en época de turbulencia política y judicial.

Como Baltasar Garzón puso al servicio su prestigio para defender la causa de Maduro , el juez que contrató Pdvsa

El caso de Baltasar Garzón es el que cuenta con mayor respaldo documental. Tras su salida de una brillante carrera judicial, el exmagistrado creó el despacho Ilocad S.L. (International Legal Organization for Cooperation and Development) que fue contratado para prestar servicios legales relacionados con intereses del Estado venezolano en España. Documentos oficiales de Pdvsa, publicados por distintos medios, muestran que en 2016 la petrolera aprobó un contrato por 8,8 millones de euros (USD 10,18 millones) con Ilocad.

El más sonado caso de Garzón fue la defensa para sacar de Cabo Verde a Alex Saab

Esa misma suma es la que El Pollo Carvajal cifró en una de sus declaraciones voluntarias ante el entonces magistrado Manuel García-Castellón, en octubre de 2021, como reveló, en exclusiva, el periódico digital El Debate en su lanzamiento bajo la dirección de Bieito Rubido, antiguo director de ABC. Carvajal está preso en Estados Unidos colaborando con la justicia en el distrito sur de Nueva York, dentro de su proceso por narcotráfico.

Uno de los primeros casos que llevó el bufete de Garzón es el Saavedra–Bariven, un esquema de sobornos y sobreprecios en contratos de Pdvsa ejecutados a través de Bariven, su filial de compras internacionales, en el que empresarios privados pagaban comisiones ilegales a funcionarios para obtener contratos millonarios, generando uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia venezolana. Parte del dinero procedente de contratos inflados y sobornos pasó por cuentas bancarias y sociedades en España.

Pero quizá el más sonado caso fue la defensa que estructuró para sacar de Cabo Verde a Alex Saab, el testaferro de Maduro capturado en Cabo Verde en tránsito hacia Irán. La defensa de Saab fue multijurisdiccional Cabo Verde, Estados Unidos, instancias internacionales y foros políticos. Algunos medios y conocedores del tema han cifrado en un rango aproximado entre 2 y 4 millones de dólares los honorarios repartidos en varios pagos y conceptos profesiones, que Garzón califica acordes con las tarifas internacionales.

El exjuez ha defendido la legalidad de su actuación y niega haber recibido pagos irregulares. No obstante, el hecho es que su bufete mantuvo una relación económica directa con la petrolera estatal venezolana, en un momento en que Pdvsa ya estaba bajo sospecha internacional por corrupción y desvío masivo de fondos públicos lo dejan mal parado respecto de su prestigio cosechado como el gran juez de la Audiencia Nacional que detuvo al dictador Augusto Pinochet.

Los pagos a Monedero

El vínculo de Juan Carlos Monedero con Venezuela, uno de los fundadores junto a Pablo Iglesias del partido Podemos, es anterior a la llegada de Maduro al poder. Como académico y asesor político, colaboró con gobiernos latinoamericanos de Bolivia, Ecuador y Nicaragua alineados con el proyecto bolivariano. El propio Monedero reconoció haber cobrado 425.000 euros por trabajos de consultoría realizados para varios países de la región, entre ellos Venezuela, a través de su empresa Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, en 2013.

Monedero, cofundador de Podemos, asesoró a Maduro y realizó mutiples visitas a Caracas

Este ingreso fue motivo de controversia fiscal en España porque Monedero no lo declaró inicialmente y luego tuvo que regularizar la situación con Hacienda. La relevancia de su caso radica en el contexto: Monedero no era un consultor cualquiera, sino uno de los fundadores y principales referentes ideológicos de Podemos en sus primeros años. Según explicó, esos trabajos fueron informes y asesorías sobre temas como la posibilidad de crear una moneda única latinoamericana.

El exjefe de inteligencia venezolano dijo ante la Justicia española que Monedero habría recibido dinero «en efectivo», supuestamente de Pdvsa en paquetes de billetes de USD100. Según su testimonio, cada retirada podía suponer entre USD100. 000 y USD 200 000 en efectivo, y se realizaba cuando viajaban, como reveló El Debate.

Por el momento quien ya se vio buscando acomodarse a la nueva realidad política venezolana sin Maduro en el poder, es el expresidente Zapatero pero muy posiblemente no será el único de los tres en aterrizar nuevamente en Venezuela y buscar abrigo con Delcy Rodriguez, quien a su vez está acomodándose en la silla presidencial del Palacio de Miraflores

