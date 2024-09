Así fue como Maduro le facilitó a Edmundo González la salida al exilio en España

.Publicidad.

El domingo por la tarde, en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, tras haber hecho previamente una escala en República Dominicana y las Islas Azores, aterrizó en Madrid el avión de las Fuerzas Armadas Españolas con Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que reclama en Venezuela su triunfo en las elecciones del 28 de julio. Poco a poco se han conocido los detalles de la salida de Caracas hacia un exilio del que no se ha escrito el último capítulo.

Varios medios españoles aseguran que el desenlace de este episodio se fraguó el sábado pasado tras una reunión entre González Urrutia y diplomáticos españoles en la que el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero desempeñó un papel fundamental.

La decisión de González respondió a los temores por su vida y la de su familia llegó después de su procesamiento por parte de la Fiscalía por cinco delitos relacionados con su rol electoral. En tres ocasiones se negó a comparecer ante la justicia y mientras crecía la posibilidad de ir a la cárcel aguardaba en la embajada de los Países Bajos que lo recibió el día siguiente de las elecciones, como confirmo el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell.

El sábado, González tuvo mayor certeza de su decisión cuando las fuerzas militares asediaron desde la noche anterior la embajada de Argentina en Caracas y el Gobierno revocó la autorización a Brasil para representar los intereses de Argentina. En la embajada aún están seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado.

El abogado de González, José Vicente Haro, habló en ese momento de una “decisión de urgencia”, dado el campanazo de alerta

El español diario El Mundo ha revelado que la cercanía de la sede diplomática neerlandesa con la residencia de Ramón Santos, diplomático español, propició el encuentro con el líder opositor para coordinar la salida hacia Madrid con su esposa Mercedes y Diego Martínez Belío secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales.

Allí permaneció hasta el jueves pasado cuando se trasladó a la residencia del embajador español en Caracas. Por su parte, el diario diario El País revela que la operación diplomática que desembocó en su salida se empezó a gestar dos semanas antes.

La conexión con el régimen se habría hecho a través de un amigo en común de Zapatero y González, Eudoro González. Negociones es un capítulo que aún está por conocerse, donde se cruzan las versiones. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha dicho que la decisión de pedir asilo en España recayó única y exclusivamente en González Urrutia, y negó que fuera fruto de ningún pacto con el régimen de Maduro.

La versión desde el Palacio de Miraflores es muy diferente

En la medianoche del sábado fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quién difundió esta información en Instagram, en un mensaje en el que dijo que el Gobierno le otorgó el salvoconducto para abandonar el territorio "en aras de la tranquilidad y paz política en el país". Minutos más tarde, la defensa de González Urrutia confirmó su salida del país.

24 horas después, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el "respeto absoluto" del Ministerio Público a la decisión de Nicolás Maduro de otorgar un salvoconducto y remarcó que España y Venezuela "acordaron" esta medida.

Teniendo en cuenta que González Urrutia no salió de forma clandestina a través de alguna frontera terrestre sino en avión militar español, no es posible descartar un acuerdo entre Caracas y Madrid, donde el caso ha levantado una polvareda política. No obstante, parece haber consenso es que poner en la cárcel al líder opositor, diplomático retirado de 75 años no era interés de ninguna de las partes.

Otro caso es el de María Corina Machado, la verdadera líder de la oposición, que se halla en paradero desconocido.