- ¿Qué ha pasado con los dirigentes más cercanos a María Corina Machado que estaban detenidos en el Helicoide?

La persecución del régimen de Maduro la llevó a vivir un año en la clandestinidad hasta que logró huir, pero hoy muchos de sus dirigentes continúan presos

De 800 presos políticos que permanecían en la temida y brutal cárcel el Helicoide y otros centros de reclusión cuando hace un mes Delcy Rodríguez tomó las riendas del gobierno de Venezuela menos de la mitad ha sido liberados. En las afueras permanecen desde familiares, militantes políticos hasta obispos presionando el compromiso de amnistía total.

Con la arbitrariedad característica del régimen, se han escogido uno a uno los excarcelados y en entre ellos no están los dirigentes de Vente Venezuela, quienes junto a su líder María Corina Machado se la jugaron a fondo desde la oposición.

Henry Alviárez, coordinador nacional de Vene Venezuela fue detenido hace dos años y llevado al Helicoide

Henry Alviárez, el coordinador nacional de Vente Venezuela fue detenido el 20 de marzo de 2024, cuando policía del gobierno de Nicolás Maduro lo detuvieron y el fiscal general Tarek William Saab lo acusó de presuntos actos de conspiración apoyado en un video acusador de un exdirigente regional. El partido calificó el arresto como una «desaparición forzada» al no permitirse abogados en los primeros días. El régimen fue acusado de inmediato por la Misión de Naciones Unidas para Venezuela de violar los derechos humanos y de perseguir a la oposición, pero desde entonces Alviárez, 58 años, permanece preso en El Helicoide, no está entre los reseñados de Foro Penal, la ONG que le hace el seguimiento a las excarcelaciones.

El día de la detención de Alviárez también se llevaron a Dignora Hernández, secretaria política de Vente Venezuela y diputada suplente de la Asamblea de 2015. Dirigente del Comando con Venezuela, trabajó hombro a hombro con María Corina en la campaña para las elecciones presidenciales Saab la acusó de "acciones violentas" para "forzar" la inscripción de la candidatura de Machado, elegida en primarias al frente de la principal coalición opositora, pero fue inhabilitada para competir por una sanción de la Contraloría ratificada por el Tribunal Supremo. Ella también fue llevada al Helicoide y tampoco aparece como excarcelada.

Los tres Guanipa

Ramón y sus familiares Guanipa por fin pudieron ver el domingo pasado a Juan Pablo en el Helicoide. Juan Pablo, Pedro y Tomás, son tres hermanos que se han dedicado a trabajar desde la oposición venezolana. Pedro fue excarcelado en agosto y está bajo detención domiciliaria. Tomás, fue uno de los candidatos de la oposición liderada por Henrique Capriles que, a diferencia de Machado, participó en las elecciones regionales y legislativas, ganó en los comicios y ocupa un asiento como diputado en la Asamblea.

Juan Pablo Guanipa, uno de los grandes aliados de María Corina estuvo oculto un año hasta su captura

Juan Pablo, 60 años, aunque militante de Primero Justicia, es considerado uno de los principales aliados de la dirigente opositora María Corina Machado., con quien compartió la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que unió a la oposición para las elecciones del 28 de julio de 2024. Desde entonces permaneció en la clandestinidad, pero fue capturado en 2025 luego de que las autoridades lo señalaran de estar involucrado en una presunta conspiración para sabotear las elecciones de gobernadores y diputados a la Asamblea Nacional. Su última aparición pública fue junto a Machado, el 9 de enero de 2025, durante una protesta en Caracas en rechazo a la posesión de Nicolás Maduro para un controvertido tercer mandato..

Ricardo Estévez, era coordinador electoral de Vente Venezuela, y fundador de Súmate, detenido el 30 de julio, dos días después de las elecciones, por su papel clave en la obtención de la pruebas del triunfo de González Urrutia.

El abogado de María Corina, Perkins Rocha, enlace del comando de la campaña ante el Consejo Nacional Electoral, tras ser detenido por encapuchados el 27 de agosto de 2024 fue llevado al Helicoide. Su detención se produjo poco después de haber cuestionado públicamente los resultados electorales.

Los lìderes exiliados en Estados Unidos

Seis dirigentes de Vente Venezuela no terminaron en la cárcel sino exiliados en Estados Unidos. El 20 de marzo de 2024, ingresaron a la residencia de la Embajada argentina en Caracas solicitando asilo diplomático, luego de que el Ministerio Público emitiera órdenes de captura y abriera investigaciones penales en su contra.

Los asilados fueron Magalli Meda, jefa de las campañas de Machado y González Urrutia. Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales, Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones Humberto Villalobos, coordinador electoral, Omar González secretario político y diputado 2015, y Fernando Martínez Mottola, exministro y figura histórica de la política venezolana quien falleció poco después de salir de la sede por enfermedad el 19 de diciembre de 2024.

Tras la orden de Maduro de sacar el personal argentino, Brasil asumió la custodia de la embajada, izando su bandera en la sede diplomática y el 7 de mayo de 2025, los cinco opositores restantes lograron salir de Venezuela en una operación que fue descrita por autoridades de Estados Unidos como un “rescate”.

Otros como Lewis Mendoza, activista del Estado Trujillo, participó en la recolección de las actas electorales que constataron la victoria de las fuerzas democráticas en 2024. Su detención en octubre del año pasado conmoción por los gritos y el llanto de su pequeña hija para que no se lo llevaran. Como a Catalina Ramos, catedrática, dirigente política cercana a Machado, que se llevaron desde mayo del 2025.

Las excarcelaciones seguirán, y el Helicoide, símbolo del horror, cambiará su destino para decir “ nunca jamás” porque será transformado en un centro de servicios sociales y deportivos, como propone Delcy Rodríguez, o en un lugar de memoria y homenaje a las víctimas, como propone la oposición.

