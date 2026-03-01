Como logró Promoambiental Distrito controlar 189 zonas afectadas por acumulación de residuos en Bogotá

Hace ocho años llegaron a manejar 7 localidades en las que encontraron con 261 lugares donde los desperdicios eran un problema y que hoy han controlado en un 72 %

De positivo calificó el gerente general de Promoambiental Distrito, Tomás Mendoza, el balance de su operación durante ocho años en el oriente de Bogotá prestando los servicios de recolección de residuos, barrido y limpieza de áreas públicas, poda de árboles, corte de césped, mantenimiento de cestas públicas y recolección de escombros. Según Mendoza, Promoambiental Distrito, logró disminuir en un 72 % los 261 puntos críticos que recibió al inicio de la concesión en 2018. El resto continúa en 72 zonas que aún quedan por recuperar.

Desafío Geográfico

Promoambiental Distrito tiene a su cargo la franja oriental de la ciudad, compuesta por las localidades de Usaquén, Chapinero, la Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, un territorio que se extiende progresivamente hacia el borde urbano, al pie de los cerros orientales. Dadas las condiciones geográficas, las pendientes pronunciadas y las dinámicas residenciales, comerciales y turísticas propias de cada sector, la empresa ha implementado acciones diferenciales para fortalecer la operación y la cultura ciudadana.

Entre ellas se destacan el refuerzo de su flota con vehículos de tecnologías EURO VI para ampliar la capacidad operativa y reducir emisiones, la implementación de contenedores soterrados en puntos estratégicos, y el despliegue de estrategias de gestión social y pedagogía enfocada en la prevención de punto críticos, el respeto por horarios y frecuencias, y la promoción de buenas prácticas en el manejo de residuos. Estas medidas permiten adaptar el servicio a las particularidades del territorio y avanzar hacia una ciudad ambientalmente amigable.

Una de las localidades que ha presentado grandes retos y logros es Sumapaz, la única localidad de Bogotá cien por ciento rural, lo que significa una altísima dispersión en la atención a más de 150 usuarios. Los dos vehículos que cubren esta zona deben atender seis centros poblados haciendo recorridos de más de 50 kilómetros para recoger aproximadamente 16 toneladas de residuos, en la operación más costosa que tiene el servicio. Sin embargo, se reporta que la comunidad se ha apropiado poniendo de su parte y entrega los residuos a los camiones recolectores.

En esa medida, Promoambiental Distrito ha ido acabando con las quemas y el enterramiento de residuos, una mala práctica muy común en zonas rurales. De otra parte, la empresa presta el servicio en otros sectores rurales de Bogotá como la parte alta de las localidades de Usme, San Cristóbal, Chapinero y Usaquén. Entre estas, hay dos localidades que presentan comportamientos muy similares a los de Sumapaz: Usme y San Cristóbal.

Allí, Promoambiental Distrito tiene un esquema de operación que se ha adaptado y ajustado de acuerdo con los desafíos superados durante estos ocho años de servicio. Según lo manifestado por el gerente general Tomás Mendoza, la zona centro, que incluye las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Chapinero, es otro de los sectores complejos para la operación.

En estas localidades, Promoambiental Distrito tiene hasta tres frecuencias de recolección durante el día y cuatro de barrido, lo cual es atípico, porque se presta el servicio de barrido 28 veces en un solo cuadrante de la Candelaria, que, aunque es la Localidad más pequeña de Bogotá, es la que más kilómetros genera al esquema de barrido de la ciudad, debido a sus aproximadamente dos millones y medio de población flotante diaria.

Un Modelo que Integra Operación Técnica y Transformación Cultural

En sus ocho años de operación en Bogotá, Promoambiental Distrito ha garantizado la continuidad y la prestación de la calidad del servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos para más de 710.000 usuarios. Durante este periodo se recolectaron cerca de tres millones de toneladas de residuos, manteniendo una operación con los mejores estándares de calidad, eficiencia, cumplimiento y seguridad, e incluso se ha prestado el servicio de aseo bajo condiciones climáticas adversas y variaciones en la movilidad urbana que incrementan la generación de residuos.

Promoambiental Distrito cubre de forma regular más de 15 millones de Kilómetros de vías y áreas públicas que contribuyen a mantener espacios más sostenibles y ordenados. Este resultado se ha logrado con la optimización de las rutas, la adopción de mejores prácticas operativas y la capacitación continua del personal. Así mismo, el gerente general de Promoambiental Distrito, Tomás Mendoza, afirmó que los Ecopuntos se han consolidado como una estrategia efectiva para la gestión de residuos voluminosos. Con esta iniciativa, han logrado recuperar los entornos en siete barrios y han movilizado a más de 210.00 usuarios.

Con la ampliación semanal de cajas Ampliroll, Promoambiental Distrito ha recolectado cerca de 40 toneladas de residuos mensuales, lo que ha permitido disminuir significativamente los puntos críticos y fortalecer el crecimiento positivo de las juntas de acción comunal, alcaldías locales y la policía nacional.

En su gestión integral de áreas públicas y zonas verdes, Promoambiental Distrito ha desarrollado un importante trabajo que incluye poda de árboles, corte de césped, lavado de áreas públicas, suministro e instalación de cestas, gracias a los cuales han sido intervenidos 710 millones de metros cuadrados de áreas verdes, unos 300.000 árboles, lo que favorece el fortalecimiento, el ordenamiento y la sostenibilidad del espacio público.

Desde 2018, con gestión social y cultura ciudadana, Promoambiental Distrito ha logrado llegar a más de 677.000 usuarios a través de 23.437 actividades de pedagogía y relacionamiento comunitario enfocadas a la separación de los residuos en la fuente, manejo adecuado de residuos y cuidado del entorno. Cada año realizan en promedio 143 jornadas educativas en colegios, 1.000 actividades con comunidades, 670 acciones interinstitucionales, 440 charlas con comerciantes, 226 asesorías en conjuntos residenciales y 35 encuentros con recicladores.

Continuidad con Visión de Futuro: tecnología, eficiencia y sostenibilidad

La extensión del esquema operativo por 22 meses más, hasta el 30 de noviembre de 2027, marca el inicio de una nueva etapa para Promoambiental Distrito. Esta fase no solo garantiza la continuidad del servicio, sino que refuerza sus apuestas estratégicas en modernización y sostenibilidad. Como parte de este fortalecimiento, la compañía incorporará 26 nuevos camiones a su flota, 11 ya integrados al cierre de 2025 y los restantes durante el primer trimestre de 2026, incluyendo vehículos de cabina adelantada que optimizan la maniobrabilidad en zonas de complejidad geográfica.

A esta modernización se suma la implementación y consolidación de contenedores soterrados en puntos estratégicos de la franja oriental, una solución que reduce la acumulación irregular de residuos, mejora el entorno urbano y contribuye a la prevención de puntos críticos. Estas acciones, junto con el componente de gestión social y pedagogía ciudadana, fortalecen un modelo de operación más eficiente, ordenado y alineado con la construcción de una ciudad ambientalmente amigable. Actualmente, hay 15 contenedores de este tipo instalados en las localidades de Usaquén, Chapinero y San Cristóbal.

