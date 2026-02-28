Escapadas cerca de Bogotá: cuatro destinos para desconectarse sin ir muy lejos

Escápese del ruido bogotano sin ir muy lejos: montañas, senderos y pueblos con historia lo esperan a pocas horas de la ciudad para recargar energías el fin de semana

Una forma interesante de pasar las horas libres del fin de semana es tomar el carro y salir de Bogotá. Si bien la ciudad tiene su encanto, a veces es bueno alejarse de ella. Tomar distancia, escapar del gris, de los apartamentos, de las casas de los barrios y de las multitudes de TransMilenio. Para tomar aire no es necesario ir a un lugar lejano: bastan unos minutos en carretera, pagar uno que otro peaje y, en poco tiempo, se llega a las montañas.

A continuación, algunos lugares para conocer:

1) Parque Natural Chicaque

Por la vía Soacha–Mosquera y muy cerca de San Antonio del Tequendama se encuentra el Parque Natural Chicaque. Este lugar cuenta con más de 10 kilómetros de senderos ecológicos ideales para caminatas, además de impactantes quebradas y una vegetación que llena de verde todo el paisaje. Dentro del parque se pueden realizar diversas actividades en familia.

2) Guatavita

Guatavita, a solo dos horas de Bogotá, ofrece una combinación perfecta de historia muisca y naturaleza. Destaca la visita a la Laguna de Guatavita, famosa por la leyenda de El Dorado; los recorridos por el pueblo colonial; las actividades náuticas en el embalse de Tominé y la visita a la curiosa “Casa Loca”. Es un destino ideal para pasadías, senderismo y avistamiento de fauna. En general, es un lugar perfecto para recargar energías y descansar del ruido de la ciudad.

3) Zipaquirá

A 49 kilómetros de Bogotá se encuentra el hermoso municipio de Zipaquirá, reconocido por su rica oferta gastronómica y sus emblemáticos atractivos turísticos. Aunque la Catedral de Sal es su mayor ícono, el pueblo tiene mucho más por ofrecer, especialmente en el ámbito culinario, sin olvidar la posibilidad de conocer las famosas minas de sal.

4) La Calera

A solo 18 kilómetros al norte de Bogotá, atravesando la vía que sube por la calle 85, La Calera es la escapada más rápida. Con un solo peaje, el plan es sencillo: llegar, recorrer el pequeño casco urbano y sentarse en alguno de los restaurantes campestres que sirven desde parrilla hasta sancocho de gallina. Lo que más atrae es la vista: desde varios miradores se puede apreciar la sabana bogotana como un mapa verde extendido. Es ideal para quienes no quieren manejar mucho y prefieren invertir el tiempo en una buena sobremesa.

