- Federico Gutiérrez consolida su influencia en el Ejecutivo con fichas clave en el Gabinete y la Vicepresidencia

Con su hermana de ministra de deportes y su primo secretario privado de José Manuel Restrepo, Fico busca posicionar en el poder a su movimiento político Creemos

El alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez Zuluaga, está cosechando los frutos de un respaldo político temprano a la fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo. Como resultado, el mandatario local cuenta con dos figuras clave de su movimiento político, Creemos, ocupando altos cargos directivos en el gobierno nacional.

Gutiérrez oficializó su apoyo a la llave presidencial el 28 de enero de 2026, varios meses antes de las elecciones. En su momento, expresó públicamente que la inclusión de José Manuel Restrepo como candidato a la Vicepresidencia le dio la confianza requerida para dar su respaldo total a la propuesta de De la Espriella. La alianza se cocinó y selló en un encuentro privado en el centro comercial Lemont en Medellín en alianza con la Casa Char de Barranquilla y se selló en un acto público en la Central Mayorista de Antioquia, donde se presentó un acuerdo programático que incluyó apoyo mutuo de cara a los comicios legislativos de marzo de 2026. Un acuerdo político que

Una de las designaciones más destacadas en el gabinete es la de Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana menor del alcalde de Medellín, quien asumió la jefatura del Ministerio del Deporte. Administradora de empresas de la Universidad de Medellín, Juliana ha acompañado durante más de dos décadas la construcción de los equipos de trabajo de su hermano, desde sus inicios en los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y el Concejo de Medellín hasta la estructuración del movimiento Creemos.

Juliana Gutiérrez encabezó la lista al Senado de Creemos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, donde obtuvo 96.438 votos individuales. A pesar de que la colectividad sumó 227.957 votos en todo el país (el 1,17 % del total nacional), el resultado fue insuficiente para superar el umbral electoral, por lo que el movimiento no logró curules en el Senado. No obstante, la colectividad sí obtuvo dos escaños en la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, alcanzados por el exsecretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, y el exconcejal Simón Molina Gómez.

La segunda figura del entorno cercano a Gutiérrez en el Ejecutivo es José Miguel Zuluaga Mora, nombrado secretario privado del vicepresidente José Manuel Restrepo. Zuluaga es primo consanguíneo por la línea materna tanto del alcalde de Medellín como de la ministra Juliana Gutiérrez Zuluaga.

Zuluaga es economista con maestría en Políticas Públicas y ha integrado de forma activa los equipos técnicos de Creemos, participando en la estructuración de propuestas de seguridad, empleo juvenil e iniciativas legislativas como la ley antimafia. En las elecciones de marzo de 2026 aspiró a la Cámara de Representantes por Antioquia, donde obtuvo 31.169 votos. Aunque fue la tercera votación más alta de la lista, el caudal no le alcanzó para obtener la curul.

Caminos de articulación e influencia regional

A nivel político e institucional, la presencia del movimiento Creemos en la estructura del Estado se complementa mediante dos frentes de acción: el trabajo legislativo impulsado por sus dos representantes a la Cámara por Antioquia y la articulación directa entre la Alcaldía de Medellín y el gobierno nacional —especialmente con la Presidencia y el Ministerio del Interior— en materias clave como seguridad urbana, justicia e infraestructura regional.

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