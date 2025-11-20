- Ingrid Betancourt destapa la Selección antipetro con los 20 candidatos que aspiran al Senado

Ella como cabeza del Partido Oxigeno estará junto su compañero de cautiverio a John Pinchao, la excongresista paisa Sofia Gaviria y la exministra Beatriz Uribe

Se denomina “selección antipetro” y la integran 20 figuras amparadas en la estrategia de lista cerrada. Se trata de la nómina de aspirantes al Senado de la República por el movimiento político Oxigeno de la que hacen parte, además de Ingrid Betancourt, diecinueve figuras de la academia, la política, el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la ciencia y la lucha contra la corrupción.

La “nómina titular”, como la denomina una pieza promocional la encabeza la politóloga, excongresista y exembajadora en Suiza, durante el gobierno de Iván Duque. Sofía Gaviria. Ella es hermana del aspirante presidencial Aníbal Gaviria y del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Echeverri, asesinado en 2002 mientras se encontraba secuestrado por las Farc.

Uno de los renglones está reservado para el abogado constitucionalista Óscar Ortiz, recordado como uno de los líderes del movimiento que impulsó el proceso de la séptima papeleta que abrió paso a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Acucioso en temas de investigación, Ortiz fue zar anticorrupción durante el gobierno de Álvaro Uribe y es uno de los analistas más consultados en temas jurídicos y políticos.

A la misma lista se integra el periodista y economista Silverio Gómez Carmona. Gómez ha trabajado para el periódico El Siglo, fue editor económico y miembro de la Mesa Central del diario El Tiempo y fundador de Portafolio y de varios de los semanarios de la Casa Editorial El Tiempo. En el sector público ha trabajado como asesor de Planeación Nacional y como director de Procolombia para España y Portugal. En el sector privado fue presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué y director de la cámara Induarroz de la ANDI.

Entre otros nombres se destaca el de la exministra de Medioambiente, Vivienda y Desarrollo y exdirectora de Camacol Beatriz Uribe.

Se destaca también la médica y abogada Eliana Bejarano, destacada en el ámbito científico y socia de la firma Cremades & Calvo Sotelo. Ella ha trabajado también en en proyectos de transformación digital y ciudades inteligentes.

Foto: Leonel Cordero/Las2orillas

John Frank Pinchao, ex suboficial de la Policía, y excompañero de Ingrid Betancourt en un largo cautiverio en manos de las Farc también buscará llegar al Senado en la lista de Oxígeno.

Otra víctima de la violencia incluida en la lista es Deisy Guanero, desmovilizada de las Farc y caracterizada denunciante de los abusos sexuales y de otras violaciones a los derechos humanos cometidas por las Farc antes de los Acuerdos de la Habana.

También fueron convocados a la llamada “selección antipetro” Óscar Franco, exdirector de la DIAN, la dirigente Adriana Jaramillo y Germán Marmolejo, líder del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Curvaradó, en Chocó, lo mismo que Luis Jaime Salgar Vegalara, abogado filósofo, escritor y columnista, y la exdirectora del ICBF Julia Gutiérrez de Piñeres.

A la misma se suma además el nombre del abogado y politólogo Andrés Castro, excontralor y expersonero distrital de Bogotá.

Otros nombres que aparecen en la lista son los del escritor y comunicador Sergio Esteban Vélez y los de Claudia Vásquez, Arturo Cuéllar, Sandra Jimena Rojas, Sara Morales y Álvaro Soto.

