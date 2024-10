Así inició Red Bull, la líder de las bebidas energéticas que más patrocina deportes extremos en el mundo

.Publicidad.

Una de las marcas más reconocidas de energizantes, en el mundo, es Red Bull. Millones de personas han consumido alguna vez en la vida una de las latas de esta enorme compañía. Aunque, hoy en día se podría decir que los energizantes realmente son solo una pequeña parte del gran todo que son. Es normal verlos apoyando deportes extremos o algunos callejeros. Incluso han decidido apostarle al arte como el freestyle. Esta empresa, es la muestra perfecta de un buen marketing y saber aprovechar las oportunidades. Seguramente sus comerciales o campañas, sean las mejores que hay.

Aunque este enfoque y todo lo que ha logrado, se debe en parte a la visión del fundador de la compañía. Curiosamente, se podría pensar que es una marca de muchos años, y aunque sí lo es, se podría decir que es relativamente joven. Nació en Austria en la década de los 80 y su éxito le permitió expandirse a diferentes partes del mundo. Fue allí cuando Dietrich Mateschitz, comprendió que podría fusionarlo con su pasión por los deportes extremos. Una historia impresionante de una marca que sin duda, se ha convertido en la favorita de muchos, por múltiples razones.

Tailandia, el país donde Dietrich Mateschitz descubrió lo que después se convertiría en Red Bull

Dietrich Mateschitz fue un reconocido empresario de Austria, con una gran visión para los negocios. Cómo no, si la compañía que creó es una de las más reconocidas en el mundo. De hecho, fue su vida de negocios y trabajo la que lo llevó a Tailandia, sin pensar que cambiaría el mercado por completo. Allí descubrió una bebida llamada Krating Daeng, esto significa toro rojo, algo que de hecho vemos en las latas de la marca. Este producto era usado para impedir que los conductores se quedaran dormidos al manejar. De igual forma, permitía que la gente sufriera tanto con el jet lag.

Dietrich Mateschitz,, fundador de Red Bull.

El fundador de los Duty Free, las tiendas de los aeropuertos internacionales, que murió pobre

Mateschitz supo inmediatamente el potencial que tendría este producto. Entonces, decidió adaptarlo a su país y así arrancar con su negocio. En 1984 se fundó Red Bull, pero el hombre se tomó 3 años en perfeccionar la fórmula de su producto y también en crear una campaña de posicionamiento. Finalmente, en 1987, es lanzada en Austria Red Bull Energy Drink, lo que sin duda fue un éxito completo. Por supuesto que la marca aprovechó la falta de competencia para posicionarse y no solo en su país natal. De repente, el crecimiento de la marca se empezó a dar en todo el mundo, de manera progresiva.

Red Bull, la popular bebida que ha ganado popularidad en gran parte del mundo

No solo el número de latas vendidas crecían, pues también aumentaban los países en donde estaban presentes. Para el año 2008 ya estaban presentes en 148 países. De hecho, para el 2023, se vendieron un total de 12,138 millones de latas de Red Bull en todo el mundo. Aunque todo esto se debe también en parte a los grandes movimientos de Dietrich, quien supo reinvertir en la marca y darle no solo esa categoría de bebida energética. Es que, si miramos con detenimiento, hoy en día Red Bull no es exclusivo de este mercado, pues también incursionó de manera exitosa en los deportes extremos.

Así fue como la marca inició a patrocinar deportes

Todo inicia en 1990, poco después de salir al mercado. Se dice que su creador, era un amante de este mundo de deportes extremos, por lo que decide combinar ambas. Aunque, al inicio es solo un tema de patrocinios, involucrándose con deportes como el BMX, vuelo, skateboarding y poco más. Sin embargo, como en un inicio, la marca iba por más y le apostaron a deportes de mayor consumo como el fútbol o la Fórmula 1. Incluso, desde hace un año, Red Bull es propietario de 4 equipos de fútbol; además se ha involucrado con el hockey sobre hielo y también con Nascar.

La marca no dejó cabos sueltos y buscó conquistar la mayor cantidad de deportes posibles. Aunque, esto por supuesto ha traído grandes beneficios. Se dice que Red Bull ha apoyado y apoya a más de 800 deportistas de más de 200 disciplinas. Pero esto no es todo, pues además de esto, la marca ha creado y patrocinado una gran cantidad de eventos deportivos. Una marca que sin duda ha llevado su éxito a otro nivel y que parece que hoy está en todos lados a los que miramos. Aunque también han optado por apoyar el arte, de diferentes maneras.

Una de las muestras más grandes, es la creación de torneos y espacios para el mundo del freestyle. El arte de improvisar se ha convertido en uno de los fuertes de la marca. De hecho, en Colombia vemos el gran apoyo que le han dado a esta escena. Adicionalmente, han hecho esto con el breakdance, impulsando a múltiples atletas. Sin duda, la historia de Red Bull y lo que han logrado con los años, es de admirar y por supuesto de estudio. No solo el increíble marketing que tienen, pues adicionalmente han construido una comunidad gigantesca que ama la marca.

