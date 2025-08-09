Cómo la manera de enseñar en una escuelita rural en Colombia se volvió un modelo pedagógico universal

Escuela Nueva, creada por Vicky Colbert, pasó de pequeño proyecto a un modelo que transformó la primaria e inspiró a 40 países, incluido Vietnam

Anuncios.

La vida de Vicky Colbert, una socióloga pedagoga con raíces boyacenses, formada en la Universidad Javeriana con especialización en Satanford ha girado en torno a la educación, pero sobre todo en cómo enseñarles a los niños no solo conocimiento sino a ser unas buenas personas, unos buenos ciudadanos.

Anuncios.

Empezó a trabajar hace 40 años en escuelas rurales en Pamplona, Santander del Sur, cuando hace 40 años la oportunidad de aprender para los niños del campo era muy limitada y junto a un equipo de docentes fueron desarrollando la metodología de Escuela Nueva en la que el aula no es solo un lugar de transmisión de conocimiento sino un aprendizaje en convivencia y respeto por el entorno social y natural de los niños.

Lea también: Por qué el rol de vicepresidente ha fracasado en Colombia, a pesar de poner muchos votos

Anuncios.

No han faltado los reconocimientos con premios como Yidan Prize para el desarrollo educativo, el Premio Wise, el Premio Henry R. Kravis,el Global Citizen Award)Premio Global a la Ciudadanía otorgado por Clinton Global Initiative y el Emprendedor Senior Fellow de Ashoka y el Emprendedor Social destacado

Anuncios..

Expedida por Fundación Schwab y el Foro Económico Mundial, premios relacionados con el mejoramiento de la calidad de la educación.

Su experiencia como viceministra de educación en el gobierno de Belisario Betancur le permitió dimensionar los avances para que la metodología aprendida no se limitara a ejercicios puntuales, locales, sino que por el contrario escalara a convertirse en política pública primero a nivel nacional, donde 20 mil escuelas rurales, la adoptaron y luego Escuela Nueva se convirtió en un referente de 40 países, incluido Vietnam que fue adoptada para la enseñanza primaria.

Y es de esta experiencia que ha afectado la vida de tantos niños de la que habla Vicky Colbert en esta conversación con Juan Manuel Ospina.

Juan Manuel Ospina: ¿Cómo caracterizarías hoy la situación de los niños, de los jóvenes en Colombia, que siente uno que están viviendo una crisis muy profunda?

Vicky Colbert: Básicamente sin educación de calidad básica no hay nada, no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico, no hay cambio ecológico, no hay conciencia ecológica, no hay ciudadanía. No hay paz y no hay convivencia y no hay ciudadanía. Entonces estas ideas, todas estas cosas se saben hace muchos años, los grandes pensadores, estas ideas no son nuevas. Nada de esto es nuevo. Los grandes pensadores de comienzos de siglo, que María Montessori, que Piaget, que Dewey, que grandes pensadores, toda la vida hablaban de qué hay que hacer en la educación. Eso lo sabemos.

Lo que pasa es que muchas de estas ideas llegaron a los colegios de élite, pero nunca llegaron a las escuelas más vulnerables de Colombia y de nuestros países. Entonces mi meta era, hay que mejorar la calidad de la educación.

Profundizar y llegar a la base, llegar a la calidad, mejorar los resultados en los niños. Porque es que en los primeros cinco años de vida se define el ser humano. Tan sencillo y tan dramático.

Por eso yo trabajé en UNICEF diez años como la asesora de educación para la región latinoamericana y si algo aprende uno es la importancia de la primera infancia. Un ser humano se define en los primeros cinco años de vida. Es decir, todos los estereotipos de raza, clase social, género, todo eso se desarrolla posteriormente y en los primeros cinco años de vida es donde eso se elimina.

Vea aquí la conversación completa