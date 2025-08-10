Poderoso gigante extranjero aterriza para competir con los grandes de la construcción en Colombia

El Grupo Campos que nació en España hace más de 50 años llega a competir con Amarilo, Constructora Capital y Sarmiento Angulo

Anuncios.

El holding empresarial de origen español Grupo Campos, con presencia en Chile por cerca de 15 años, llega a Colombia en su estrategia de expansión por América Latina con una inversión cercana a los USD 160 millones. En Lima levantará un parque industrial con modelo multicliente y en Bogotá firmó la promesa de compraventa de su primer terreno.

Anuncios.

Su fuerte son las bodegas para operaciones logísticas y Bogotá es una gran plaza para un sector donde ya están más que bien posicionados Amarilo, Constructora Capital y Construcciones Planificadas S.A., uno de los brazos de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Le puede interesar: Los hermanos Echeverri han hecho de Constructora Capital la segunda más grande después de Amarilo

Anuncios.

El grupo nació en España hace más de 50 años con foco en proyectos industriales para luego ir adaptándose a la logística de todo tipo, hasta sectores complejos como el aeronáutico. A finales del año pasado, inauguró un gran Hub logístico de 50.000 mts2 para Airbus Helicopters.

Anuncios..

En 2012, apostó por expandirse a Latinoamérica, eligiendo a Chile como su puerta de entrada, donde inició vendiendo bodegas medianas, pero rápidamente evolucionó hacia el desarrollo y operación de grandes parques industriales, apuntando a necesidades de largo plazo con foco en calidad, ubicación y flexibilidad.

Ahora le apuesta a expandir su modelo de negocio en el sector logístico a Perú y Colombia, específicamente en el desarrollo, la construcción y la gestión de centros logísticos e inmobiliarios industriales, un área en crecimiento debido al auge del comercio electrónico. Su integración vertical les permite gestionar todo el proceso, desde el diseño, planificación, construcción y posterior mantenimiento.

Para iniciar su incursión en el mercado colombiano, el grupo firmó la promesa de compraventa de su primer terreno en la ciudad de Bogotá y se encuentra en fase inicial de tramitación urbanística, trabajando con asesores legales y oficinas de arquitectura externas. Según los planes anunciados, la construcción de este primer proyecto comenzaría a finales de 2025, con la entrega de la primera etapa prevista para el segundo semestre de 2026.

La estructura del Grupo Campos se compone de varias empresas que se complementan para ofrecer un servicio integral. En Chile, ha consolidado un modelo de integración vertical que abarca desde el diseño arquitectónico hasta la operación logística. operan a través de compañías como Campos de Chile, especializada en la creación de centros de distribución, y Avanza Park, que se enfoca en el desarrollo de condominios de bodegas. Adicionalmente, cuentan con WeStorage, un operador logístico que brinda servicios a empresas de todos los tamaños, desde emprendedores hasta grandes corporaciones.

El plan de expansión del Grupo Campos contempla una extensión progresiva hacia otras ciudades importantes del país, como Medellín, Cali y Barranquilla.